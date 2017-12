Valentín: "He conseguido todo lo que soñaba cuando era pequeña"

4/12/2017 - 15:03

La halterófila española Lidia Valentín, flamante triple campeona mundial en la categoría de 75 kilos, ha explicado que ya ha "conseguido todo lo que soñaba cuando era pequeña" y ha reconocido que ha "disfrutado este momento aún más" por los éxitos en los Juegos Olímpicos que no pudo vivir en su momento debido al dopaje de rivales que quedaron por delante de ella.

"Todavía no me creo que soy campeona del mundo. Ha sido una competición increíble y me he sentido muy bien. Sabía que era el momento y la competición, pero había que hacerla. En todo momento estaba convencida, sabía que si luchaba por ello iba a ganar. Estoy muy, muy feliz porque era la favorita y notaba la presión, pero al final la he canalizado a mi favor", narró Valentín en declaraciones a 'LaLiga4Sports' que recoge Europea Press.

La leonesa, que ya había logrado oros en Juegos Olímpicos y en Campeonatos de Europa, subrayó que ya lo tiene "todo" en su palmarés. "He conseguido todo lo que soñaba cuando era pequeña y empezaba a entrenar. Me quedo con que el sacrificio siempre es la mejor opción", resumió.

Además, Valentín se refirió al incidente que se vivió con el himno español en la ceremonia de entrega de medallas. "Estaba muy emocionada en el primer cajón del podio y el himno no sonaba. No me creía que fuera verdad, el mejor momento y no sonaba el himno. Luego han puesto un himno que no se de dónde es y al final han puesto el himno español y me he emocionado porque la ocasión lo merece. He disfrutado este momento aún más por el hecho de que no he disfrutado otros", reconoció.