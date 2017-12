La FEDC cree que Santacana y Galindo darán "una buena alegría" en los Juegos de PyeongChang 2018

13/12/2017 - 14:57

El director técnico de Esquí de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), Mario Sánchez Armuña, se mostró ambicioso de cara a los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno y las posibilidades de Jon Santacana y Miguel Galindo, a los que ve "dando una buena alegría", mientras que Astrid Fina, que competirá en snowboard, esperar aprovechar el conocimiento de la pista.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Somos conscientes de que estamos con dos deportistas que vienen de conseguir medallas. Una medalla en cualquier disciplina es ya un premio, pero creo que pueden aspirar a algo más. Aunque las medallas no las regalan, nos van a acabar dando una buena alegría", señaló Mario Sánchez durante las jornadas celebradas en la embajada de Corea del Sur organizadas por Liberty Seguros y el Comité Paralímpico Español.

Sin embargo, aseguró que los rivales "han evolucionado mucho", lo que puede frenar las aspiraciones de la pareja española. "Hay jóvenes en Canadá e Italia que vienen apretando un montón, pero los nuestros están muy bien posicionados. Según se acerca la competición, van demostrando unas capacidades tremendas y creo que lo van a hacer muy bien también en estos Juegos", reconoció.

Aunque Mario Sánchez ve a Santacana y Galindo capaces de "subir al podio en cualquier disciplina", la de descenso es la que más le ilusión le produciría. "Es muy difícil entrenarla por las condiciones de la pista y porque no en todas se puede montar, habría que cerrarla al resto. Aunque ahí Jon (Santacana) y Miguel (Galindo) tienen una grandísima experiencia", continuó.

El técnico de la FEDC resaltó la figura del guía aragonés, quien "ya era un gran deportista" y que ha sido capaz de transmitir ese "talento que atesora" en la disciplina individual para repetir éxitos ahora por parejas. "Los virajes de Miguel son muy sofisticados. Mientras otros se pasan, él es capaz de anticipar la curva, algo que es muy difícil", valoró.

Ese éxito de esta pareja ha dejado un "listón muy alto" para los relevos generacionales, asegurando que ya trabajan en la categoría Sub-14 para mantener su competitividad. Sin embargo, no cierra la continuidad de Santacana y Galindo ya que en esta modalidad "hay deportistas con cuarenta años e incluso con cincuenta".

FINA: "LA OPORTUNIDAD QUE HE TENIDO YO LA HA TENIDO MUY POCA GENTE"

La otra representación, por el momento, del equipo español en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang es Astrid Fina, en la categoría de snowboard. La deportista admitió ser "muy ambiciosa" de cara a una pista que ya conoce del año pasado. "Fue un circuito muy rápido y muy técnico. La posibilidad de conocer la pista ayuda, ya conoces el tipo de nieve y eso sirve de gran experiencia que te abre esa puerta e ir mejor preparado", destacó.

La catalana repite experiencia en unos Juegos donde entró y salió "con la boca abierta" ya que valoró Sochi 2014 como un evento "muy preparado" y calificó la Ceremonia de Inauguración como "una experiencia brutal". Aunque el mejor momento que vivió la deportista nada más realizar su actuación en pista. "Llegué abajo y vi que estaba sexta. Me decían que reaccionase, pero solo quería llorar. Me tiré durante mucho tiempo llorando, pero de emoción", comentó.

Algo que tratará de mejorar son los nervios durante la prueba, siguiendo los consejos de Miguel Galindo y Jon Santacana. "Me han dicho que intente disfrutar y que convierta mis nervios en algo positivo. Si veo a mucha gente, que me dé ánimos, que me den otra visión para que no me ponga nerviosa", confesó.

La 'rider' española incidió en la necesidad de dar "visibilidad" al deporte paralímpico, ya que ve cómo hay personas que sufrieron una situación similar a ella y no saben que "pueden seguir haciendo lo que le gustaba aunque adaptado".

En un deporte tan sacrificado, Astrid Fina tuvo que dejarlo "todo" para dedicarse plenamente en el snowboard. "La oportunidad que he tenido yo la ha tenido muy poca gente, así que la aprovecharé durante mucho tiempo", añadió.

EL CPE CONFÍA EN QUE SE REPITAN "LOS RESULTADOS ESPECTACULARES" DE SOCHI

También mostró su parecer el vicepresidente primero del Comité Paralímpico Español, Ángel Luis Gómez, quien recalcó el "avance" en la igualdad entre olimpícos y paralímpicos, así como esperó que la delegación española repita los "resultados espectaculares" de Juegos Paralímpicos anteriores.

El dirigente consideró los Juegos de Seúl en 1988 como los pioneros del éxito que ahora rodea al deporte paralímpico español. "Es una garantía de que el funcionamiento y de que los resultados de los próximos Juegos van a ser muy satisfactorios y van a superar con creces a los Juegos anteriores", confió.

Por otro lado, el jefe de expedición española Pyeongchang 2018, César Carlavilla, se centrará en que los deportistas "se preocupen lo menos posible de todo lo que sea externo a la competición" y se refirió a la poca presencia española en la cita. "España intenta llevar a deportistas de altísimo nivel, gente que está en el ranking de los ocho primeros del mundo. Luego tendríamos dos deportistas que estarían bordeando esa octava posición, Víctor (González) y Óscar (González), que están en el alambre", apuntó.

Pese al "susto" que dio Astrid Fina en una reciente caída, César Carlavilla le ve "entrenando y compitiendo todo lo que el calendario y presupuesto le permite", así como también reflejó una preocupación por el relevo generacional, aunque las diferentes federaciones "están volcadas" en conseguir un mayor apoyo y en mejorar problemas como los "enormes desplazamientos" o la necesidad de "una tercera persona" para practicar este deporte.