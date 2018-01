Simone Biles, tetracampeona olímpica, denuncia ser víctima de abuso sexuales por el médico Larry Nassar

16/01/2018 - 17:23

La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas, confesó este lunes haber sido también víctima de abusos sexuales por parte del exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos Larry Nassar.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Biles, de 20 años y figura clave del equipo que ganó el oro en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se sumó de este modo a otras compañeras que habían denunciado a Nassar por este motivo, incluidas Gabby Douglas, Aly Raisman y McKayla Maroney. En total, 140 mujeres han denunciado al médico por este motivo.

"Yo también soy una de las muchas supervivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", escribió Biles en una carta publicada en su cuenta de Twitter. "Por favor, créanme cuando les digo que fue mucho más difícil decir inicialmente esas palabras en voz alta de lo que ahora es ponerlas en papel. Hay muchas razones por las que he sido reacia a compartir mi historia, pero ahora sé que no fue mi culpa", agregó, afirmando que mientras más intentaba "acallar la voz" en su cabeza, "más fuerte gritaba".

Nassar fue condenado el mes pasado a 60 años en prisión por cargos federales relativos a pornografía infantil y esta semana recibirá otra condena en Michigan después de que se declarase culpable de cargos de conducta sexual criminal por ataques sexuales contra menores encubiertos como tratamiento médico.

"No es normal recibir un tratamiento de un médico del equipo en el que confías y referirse horriblemente a él como el tratamiento 'especial'", remarcó Biles. "Este comportamiento es totalmente inaceptable, repugnante y abusivo, especialmente de alguien en quien ME DIJERON que debía confiar", aseveró la gimnasta.

Biles reconoce que "durante mucho tiempo" se llegó a preguntar si había sido "demasiado ingenua" o si era su "culpa". "No, no fue mi culpa. No, no cargaré y no tendría por qué cargar con una culpa que le corresponde a Larry Nassar, la USAG y otros", advirtió.

"Es imposible revivir estas experiencias y esto me rompe el corazón incluso más al pensar que mientras trabajo hacia mi sueño de competir en Tokyo 2020, tendré que continuar regresando al mismo lugar donde sufría abusos", prosiguió la americana, que tiene claro que esta "horrible historia" no le "define" porque se considera "única, lista, motivada, apasionada y talentosa".

"Me he prometido a mí misma que mi historia será mucho más grande que esto y os prometo a todos que nunca me rendiré. No dejaré que un hombre y aquellos que se lo permitieron me roben mi amor y mi alegría", subrayó.

Biles recalcó que hay que trabajar para que "algo así no suceda nunca más". "Y mientras continúo trabajando junto al dolor, amablemente pido que se respete mi privacidad. Es un proceso y lo único que necesito más tiempo para tratarlo", concluyó.