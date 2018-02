Lucas Eguíbar: "El reto de mi vida es una medalla olímpica, ojalá sea un oro"

El abanderado español en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), Lucas Eguíbar, ha confesado que el momento del desfile en la ceremonia de inauguración de este viernes (12:00, hora peninsular española) será "algo mágico" para él y ha asegurado que "el mayor reto" de su vida es conquistar una "medalla olímpica" con el objetivo de que sea un oro.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento, disfrutando de estos días y de esta época. Tengo muchas ganas de llegar ya a Corea del Sur y de estar junto a mis compañeros. Yo creo que puede caer algo, voy bastante positivo. Sé que el mayor reto de mi vida es una medalla olímpica y ojalá que sea un oro. Tengo muchos retos aún, no me quiero quedar con la plata del Mundial. Para eso estoy entrenando y voy a ir a por ello", afirmó el deportista español que competirá en snowboard en declaraciones a Europa Press.

El donostiarra se mostró muy ilusionado respecto al momento del desfile, en el que portará la bandera de España. "Creo que el momento como abanderado va a ser mágico. Son mis segundos Juegos, pero va a ser la primera vez que desfilo. Es un regalo para mí y encima el día de mi cumpleaños. Voy a intentar disfrutar y pasármelo bien", indicó.

Eguibar reconoció que se enteró por casualidad de que iba a ser el abanderado español en PyeongChang 2018. "Sabía que era uno de los posibles abanderados, pero aún no lo sabía con certeza. Me llamaron para ir a una radio y cuando me estaban preguntando algunas cosas me dijeron que qué opinaba ya que yo era el abanderado. Me enteré ahí por sorpresa", admitió.

El vasco habló sobre Regino Hernández y Laro Herrero, que también competirán en snowboard representando a España. "Regino está haciendo muy buenas carreras últimamente, igual no ha destacado en ninguna pero está siendo bastante regular y eso es importante. Laro ha tenido mala suerte, las últimas carreras no han sido muy fáciles para él y tampoco para mí pero la carrera es la carrera y allí puede pasar de todo", explicó.

Por último, Lucas Eguibar destacó que el snowboard cada vez tiene más presencia en España y espera que estos Juegos Olímpicos sirvan para dar más a conocer este deporte. "Llevamos haciendo muy buen trabajo. Hay muy buenos deportes en invierno y además aquí hay españoles, así que se puede llegar hasta arriba. Con estos Juegos lo vamos a intentar aún más y una medalla ayudaría a impulsar todo esto. Ojalá que salga", sentenció.