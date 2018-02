Castellet: "Me tranquiliza que habrá menos viento en la final"

12/02/2018 - 17:05

La 'rider' española Queralt Castellet ha valorado su "apuesta inteligente para pasar con seguridad a las finales" de 'half-pipe' en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang y se ha mostrado optimista porque el parte meteorológico indica que habrá "menos viento" en la pelea por las medallas.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una apuesta inteligente para pasar con seguridad a las finales", explicó Castellet, quinta clasificada en la ronda clasificatoria, teniendo en cuenta el viento racheado que soplaba en el Phoenix Snowpark donde se encuentran las instalaciones de snowboard olímpicas.

En este sentido, avanzó que realizará "un planteamiento totalmente distinto" en la final. "Hoy el viento ha sido determinante ya que a mí me gustan los trucos con amplitud, pero si hay viento debes limitar la altura así que yo lo he notado mucho pero lo he sabido superar y realmente no me ha perjudicado de manera determinante. Me tranquiliza que para mañana el parte meteorológico parece que da menos viento", analizó en declaraciones facilitadas por la RFEDI.

La catalana explicó que en los entrenamientos estuvo "intentando unos trucos en la parte baja que no salían", por lo que decidió "sacar un truco más seguro y potenciar los difíciles" para asegurar su pase a la final en los cuartos Juegos Olímpicos de su carrera.

"La juventud o veteranía no es determinante en este deporte, creo que es el enfoque personal que le des. A mí, por ejemplo, el viento de hoy no me molestaba porque sabía que podía adaptar mi ronda a esas condiciones. Con la experiencia he aprendido que en la montaña debes adaptarte a condiciones cambiantes siempre y eso me ayuda a entender la nieve", concluyó.