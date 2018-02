Alejandro Blanco: "España se merece ya otra medalla en PyeongChang"

12/02/2018 - 17:06

"A Javier Fernández no le presionemos; gane o no una medalla es el número uno del mundo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó este lunes que España "se merece ya otra medalla" en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang (Corea del Sur), que se disputan hasta el 25 de febrero, porque ya han quedado muy lejanas el oro y bronce de los hermanos Ochoa en Sapporo'72 y Albertville'92.

"Tengo unas sensaciones muy buenas. Es el momento para que España gane otra medalla en deportes de invierno; ya hace mucho tiempo desde el oro y bronce de los hermanos Ochoa y creo que nos la merecemos", manifestó en declaraciones a Europa Press Alejandro Blanco, que viaja este martes hacia Seúl para seguir a los deportistas españoles en PyeongChang 2018.

Alejandro Blanco informó de que en la delegación española reina el buen ambiente y están satisfechos con las instalaciones olímpicas. "Hoy hemos logrado una quinta posición de Queralt, que pasa a las semifinales y espero que alcance la final. Está muy animada; después de lo que le pasó en Vancouver y Sochi ha luchado mucho para lograr una medalla", indicó.

A su juicio, Castellet es un "caso digno de estudio" por la forma en la que ha alcanzado el éxito a pesar de los obstáculos que ha tenido que superar, entre ellos la desaparición de su entrenador y pareja personal, Ben Jolly, en mayo de 2015. "Ojalá gane esa medalla, por el bien de ella y el deporte español", apuntó.

No olvida aquel último salto del patinador sobre hielo Javier Fernández que le privó de la medalla en la anterior edición de Sochi. "La medalla la tiene Javier en el corazón. Espero que obtenga lo que se merece, pero es un número de uno mundial, más allá de que consiga esa medalla. Es el número uno del mundo. A Javier no le presionemos si no saca medalla, y la disfrutemos si la gana", subrayó.

Blanco viaja con la maleta llena de ilusiones en esos 13 deportistas españoles en PyeongChang y las "tres o cuatro posibilidades de medalla". "Vamos con posibilidades, llevamos 13 deportistas y la competición nos colocará en nuestro lugar. Me han contado que todo es bueno: las instalaciones, la Villa, el ambiente ... todo menos el frío. Hoy estaban a menos 13", advirtió el presidente del COE con el gesto helado.