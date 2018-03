Blanco: "Con el planteamiento actual del COI, Madrid puede organizar unos Juegos Olímpicos mañana"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha pedido que "no muera el sueño olímpico de Madrid" porque la ciudad está preparada para organizar unos Juegos "mañana" y ahora mismo "las relaciones con el COI son extraordinarias", añadiendo que al mismo tiempo "Cataluña pude organizar unos Juegos de Invierno perfectamente", pero que "nada se puede hacer si no hay entendimiento y respeto a las leyes".

"Con el planteamiento actual del COI, Madrid puede organizar unos Juegos Olímpicos mañana. Repasemos las instalaciones, la cercanía de las sedes, todos los deportes excepto la vela se harían en Madrid. Ninguna ciudad tiene lo que tenemos nosotros ni ningún país tiene la pasión por el deporte que tenemos nosotros", sentenció Blanco en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

"Yo ya no seré presidente porque estoy en mi último mandato, pero haré lo que pueda para ayudar al siguiente. Quiero que no se muera el sueño y espero que Madrid tenga unos Juegos. Por nivel organizativo y de sus dirigentes, España se merece unos Juegos", añadió.

El dirigente reconoció que "en la candidatura para 2020", donde no superaron la primera votación ante Tokio y Estambul, perdieron "estrepitosamente". "Es la derrota más dolorosa de mi vida", rememoró, reclamando que no les "dieron la victoria, pero sí la razón" con el cambio de mentalidad que instauró el COI en cuanto al planteamiento económico de las candidaturas.

"Tokio ganó los Juegos con una inversión prevista de 30.000 millones de dólares en infraestructuras y ahora, con la aprobación de la agenda 2020, están en 11.000. El COI dice lo que decíamos nosotros, que hay que adaptar los Juegos a las realidades sociales", subrayó.

En cuanto a otro antiguo proyecto olímpico español, Blanco reclamó que "Cataluña puede organizar unos Juegos de Invierno perfectamente", pero no ocultó que el actual clima político de inestabilidad es incompatible con esta iniciativa.

"NO SE PUEDE HACER NADA EN CATALUÑA SI NO HAY RESPETO A LAS LEYES"

"Es un proyecto de Estado y tenemos que estar todos de acuerdo, no hay posibilidad si no hay entendimiento entre los gobiernos implicados. En Cataluña hay gente muy preparada y con sentido común para saber lo que hay que hacer, pero nada se puede hacer si no hay entendimiento y respeto a las leyes. Si las condiciones son las que tienen que ser, Cataluña puede organizar unos Juegos. Tiene que ser un proyecto de toda España y ojalá se lleve a afecto", deseó.

Pase lo que pase con las opciones olímpicas de Madrid y Cataluña, el presidente del COE tiene claro que "las relaciones con el COI son extraordinarias y no pueden ser mejores, es imposible". "Thomas Bach sabe lo que hay en España y si se pudiera organizar unos Juegos en España contaríamos con todo el apoyo del presidente. Pero hay que ir a por ellos cuando tengamos posibilidades reales de ganar", avisó.

Además, Blanco se mostró seguro de que Tarragona organizará este año "los mejores Juegos del Mediterráneo de la historia sin ninguna duda" y recordó su proyecto de poner letra el himno español, frustrado hace una década y que ha vuelto a la palestra con una actuación de la artista Marta Sánchez.

"Lo del himno es una de las experiencias más importantes que he vivido en mi vida. No salió porque la vida es complicada, hay muchas cosas que no puedes controlar y te perjudican, pero fue una idea maravillosa. Cuando se conoció la propuesta de letras se cuestionó desde la primera palabra y la primera coma. No sé lo que va a pasar con el himno, pero creo en todo lo que sea enaltecer los símbolos nacionales", manifestó.