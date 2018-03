JJ.OO/Pyeongchang. - Miguel Galindo: "Es factible saber que tenemos opciones en todas las pruebas"

9/03/2018 - 16:53

El esquiador español Miguel Galindo, guía de Jon Santacana, ganadores de ocho medallas paralímpicas, dejó claro que el listón lo marcan ellos pero que su objetivo en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang que se inauguraron este viernes y donde se estrenarán este sábado es traer a España "las máximas medallas posibles" de las cinco disciplinas de esquí alpino que disputarán a partir de este sábado donde ve "factible" tener opciones "en todas".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Tenemos la misma presión que aunque no fuésemos favoritos. El listón lo ponemos nosotros, somos los primeros que queremos competir al cien por cien y traer las máximas medallas posibles. Cuando has trabajado bien y has dado todo, los resultados vendrán o no, pero no me siento más presionado ni menos porque haya más atención en este sentido", destacó Galindo.

Para el aragonés, todo esto es "fruto de la experiencia". "Nos ayuda a estar más tranquilos. Cuando la expectativa que se genera a tu alrededor es tan alta pues puede jugar en tu contra y no a tu favor", añadió.

De cara a la cita paralímpica, Galindo recalcó la importancia de estar "tranquilos y entrenar bien" los días previos. "Ahora hay calma porque lo que no esté hecho ya no lo vamos a hacer. Toda la preparación está hecha y ahora tenemos que estar tranquilos y descansados, no estar desbordados por todo lo que hay alrededor de los Juegos que la atención se multiplica", aseguró el de Huesca que disputará sus cuartos Juegos junto a Santacana.

Además, analizó la preparación para una cita en la que competirá en las cinco disciplinas de esquí (descenso, eslalon, gigante, supergigante y super combinada). "No cambia mucho, se ajustan algunas pequeñas cosas en función de los resultados en velocidad y técnica. Nosotros tenemos la complejidad de que competimos en todas las disciplinas, son muy diversas y no es fácil entrenarlas todas pero en el esquí la base es la base y es donde se empieza a trabajar. En este ciclo hemos hecho una gran evolución en pruebas técnicas como eslalon pero el resto es parecido a otros años", incidió.

"Hay que ir a por todo. Al final, lo bonito de los Juegos y el deporte es competir y jugártelo ese día. Es muy difícil pronosticar a qué aspiramos. Creo que somos competitivos en todas las disciplinas pero hay que estar al cien por cien, tener un poco de suerte, analizar a los rivales y ver en qué lugar nos posiciona eso. La ilusión de saber que vamos a poder competir en las cinco y saber que tenemos opciones es factible", puntualizó.

Por último, Galindo contó al detalle de dónde surge la idea y cómo funciona el sistema de comunicación que emplea con Santacana y del que son pioneros. "Surge porque Jon necesitaba más información de la que recibía por la vista y la manera de comunicarnos no era suficiente. Entonces en ese camino de mejora, investigamos a ver qué sistemas de comunicación había y dimos con estos 'bluetooth' que se usan para comunicarse los moteros. Y se adaptaba perfectamente a lo que nosotros necesitábamos", explicó.

"Es a través de un lenguaje con palabras cortas, donde lo que yo le digo, Jon sabe interpretarlo de manera rápida y puede anticipar todos esos movimientos que son tan importantes en el esquí porque una décima de segundo más tarde y te vas 10 metros de línea y pierdes velocidad y te complica mucho. Somos los que más la explotamos, además de ser los primeros que lo introdujo, para ir mejorándolo", remarcó.

En ese sentido y para aclararlo, lo comparó con el de un piloto y su copiloto en los coches de rallys "donde el copiloto dice si la curva es más cerrada, más abierta, cambios de rasante o si hay algo en el terreno o en el trazado". "Cualquier cosa así es en lo que le doy yo indicaciones para que él pueda anticipar", sentenció.