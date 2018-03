Santacana y Galindo finalizan cuartos en el descenso de PyeongChang 2018

10/03/2018 - 11:06

El esquiador español discapacitado visual Jon Santana y su guía Miguel Galindo no pudieron subir al podio en su estreno en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang 2018 y se tuvieron que conformar con un óptimo cuarto puesto en la prueba de descenso del esquí alpino, poniendo fin a su idilio con la modalidad más rápida de este deporte.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El vasco y el aragonés tenían ante sí la difícil tesitura de defender en el Centro Alpino Jeongseon los dos oros logrados tanto en Vancouver 2010 como en Sochi 2014, pero en esta ocasión no pudieron alcanzar el tercero, quedándose además a casi un segundo del bronce.

La pareja, que también era la actual subcampeona del mundo, sólo había podido realizar uno de los tres entrenamientos programados para preparar este descenso y mejoraron sensiblemente la sexta plaza que habían logrado el pasado miércoles en su primera toma de contacto con la pista. Estas buenas sensaciones esperan ahora transmitirlas este domingo en su segundo intento de medalla, en el supergigante, donde Santacana fue bronce.

Santacana y Galindo, que compiten juntos por cuartos Juegos consecutivos, no empezaron demasiado bien la prueba y ahí quizá se les pudieron ir sus opciones de coger la que habría sido su sexta medalla juntos, noveno para el guipuzcoano. Tras el primer punto de referencia eran séptimos y aunque a partir de ahí fueron mejorando, se quedaron finalmente a las puertas del bronce.

Los esquiadores españoles firmaron un tiempo de 1:27.40, casi cinco segundos más rápidos que en su entreno y a poco menos de un segundo de la tercera plaza del italiano Giacomo Bertagnolli/Fabrizio Casal (1.26.53), mientras que el oro fue para uno de los favoritos, el joven canadiense Mac Marcoux/Jack Leitch, de 20 años y actual campeón del mundo, inalcanzable con 1:23.93 y casi segundo y medio mejor que la plata que fue el eslovaco Jakub Krako/Branislav Brozman.

"No ha ido mal, pero después del primer entrenamiento no hemos podido hacer otros y no teníamos referencias. La velocidad ha sido bastante mayor y quizá no la hemos controlado en alguna zona y quizá es lo que nos ha hecho cometer algún error", admitía Santacana tras la prueba.

El vascos estaba "tranquilo" porque habían dado el máximo. "Siendo realistas, un tercer puesto hubiera sido un muy buen resultado. Y nos hemos quedado cuartos; creo que está muy bien", sentenció el ocho veces medallista paralímpico.

El estreno de la delegación española en PyeongChang fue seguido en directo por José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). "Son 90 centésimas las que te separan del podio, pero estoy contento porque veo que Jon está contento. Me dicen que les ha faltado un entrenamientos y seguro que eso es una mejora de un segundo, pero son polivalentes y espero que en el resto de pruebas estén con opciones de medalla porque veo a Jon muy convencido", admitió.