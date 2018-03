Galindo: "Hay que poner las expectativas a cero y pensar en competir bien"

Jeongseon (Corea del Sur), 11 mar (EFE).- El esquiador oscense Miguel Galindo, guía de Jon Santacana, declaró este domingo, tras acabar cuartos en la prueba de Supergigante, que deben "poner las expectativas a cero y pensar en competir bien" las próximas jornadas de los Juegos Paralímpicos de PyeongChang.

La pareja española volvió a rozar el podium al repetir cuarto puesto y diploma en la prueba de Supergigante, al igual que hicieron en la primera jornada en Descenso.

"Cuando la tendencia ha sido ganadora parece que siempre hay que mantener el nivel y mantenerlo es difícil porque la vida son ciclos. Quizá ahora no estamos en ese mejor momento, pero tenemos la oportunidad de hacerlo bien", dijo Galindo, al término de la prueba.

"Hay que poner las expectativas a cero y no esperar nada ni presionarse con nada. Hay que pensar que no vamos a conseguir nada, que vamos a irnos de vacío y a partir de ahí pensar en competir bien. Así todo lo que venga será bueno. No tenemos que pensar en lo que pueda pasar", señaló.

Lo importante para Miguel Galindo es "esquiar bien, coordinarse, estar activos y al final hacer un balance".

"No conseguir una medalla no sería un fracaso, aunque en el deporte, cuando compites y luchas por ganar, buscas eso. A todo el mundo nos gusta estar adelante y queremos y podemos. En el fondo hay que disfrutar de esto", confesó.

"Para ganar hacen falta muchos factores. La competición al final son detalles que te hacen estar primero, cuarto o sexto. Son cosas muy difíciles de controlar y todo no se puede controlar. A veces coincide que los problemas los solventas bien y a otros les va peor. Este ciclo ha costado mucho estar arriba y hay que estar tranquilos", manifestó.

Aunque podrían seguir hasta el Mundial de 2019, lo que es seguro es que las pruebas de velocidad como el Descenso o Supergigante no estarán en su calendario.

"Las carreras de velocidad han supuesto para nosotros un reto enorme que empezó muy mal porque al principio no éramos competitivos. Después conseguimos serlo, luego ser los mejores del mundo y ya no estamos entre los mejores en velocidad. Ha sido un poco duro no poder estar en el podio en estos Juegos, pero también éramos conscientes de que eso podía pasar", concluyó.