Santacana y Galindo finalizan también cuartos en el supergigante de PyeongChang

11/03/2018 - 10:23

El esquiador español discapacitado visual Jon Santacana y su guía Miguel Galindo no pudieron conseguir tampoco subir al podio en su segunda prueba en los Juegos Paralímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur), al finalizar este domingo cuartos en el supergigante de la modalidad de esquí alpino.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

24 horas después de haberse quedado cerca del bronce en el descenso, el vasco y el aragonés afrontaban un nuevo intento de aumentar su palmarés paralímpico en otra prueba de velocidad, pero tampoco tuvieron suerte pese a que el camino se allanó para todos los participantes por la caída del canadiense Mac Macoux, gran favorito y oro ya el sábado.

Pero si en el descenso el dúo nacional se había quedado a poco más de 90 centésimas del tercer escalón del podio, en esta ocasión esta posición se quedó bastante más lejos después de cometer algunos errores durante su descenso como el propio Santacana reconoció.

"Este cuarto puesto sabe peor que el de ayer. Hay veces que lo más importante es cómo te sientes y yo hoy no me he sentido bien. Cuando te das cuenta bajando, como me he dado cuenta, de que he cometido un error muy importante, y me he quedado parado, te da mucha rabia", expresó el ocho veces medallista en declaraciones recogidas por 'LaLiga4Sports'.

El guipuzcoano, de 37 años, primero, se percató de que perdió "mucha velocidad" y después lo intentó "recuperar un poco en las siguientes curvas. "Pero después ha venido una zona muy complicada donde pierdo bastante a Miguel. No sé, ese error lo he pagado seguro", lamentó.

Los españoles no estuvieron nunca en los parciales del supergigante de meterse en la pelea por las medallas y aunque fueron de menos a más terminaron con un registro de 1:29.01, que les dejó a casi tres segundos del oro, que fue para el eslovaco Jakub Krako y su guía Branislav Brozman. La plata fue para los italianos Giacomo Bertagnolli y Fabrizio Casal, y el bronce, que se quedó a más de segundo y medio de Santacana y Galindo, para los también eslovacos Miroslav Haraus/Maros Hudik .

"Me noto que tengo mucha presión; no sé si propia o si es más externa. La gente espera medalla de nosotros, y es lo normal, porque a unos Juegos venimos a competir. y hemos tenido buenos resultados en eventos importantes y se esperan cosas de nosotros, pero creo que nosotros sí que somos conscientes de que no estamos ahora mismo al nivel en el que están los tres mejores", admitió Santacana, que ahora tendrá un día de descanso para competir de nuevo en la supercombinada el martes.

Por su parte, Galindo recordó que "al final todo el mundo entrena y trabaja mucho". "Son ciclos y quizá ahora no estamos en ese mejor momento, pero creo que tenemos nuestras oportunidades de hacerlo bien y poner las expectativas a 0. No debemos esperar nada ni tener ningún tipo de presión sino competir bien y todo lo que venga será bueno. El balance lo haremos al final de los Juegos", sentenció.