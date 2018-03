Astrid Fina: "Me siento en el mejor momento deportivo y voy con muchas ganas"

11/03/2018 - 11:46

La barcelonesa cree que sus opciones de medalla "siendo realistas" giran "en torno a 5-6 sobre 10"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La 'rider' española Astrid Fina se siente en el "mejor momento deportivo" de su carrera antes de afrontar los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang, una cita a la que acude con "muchas ganas" porque la ha preparado "muchísimo" y en la que será la abanderada de la delegación española.

"Me siento en el mejor momento deportivo y voy con muchas ganas. Hemos entrenado mucho durante este ciclo olímpico. La competición en Canadá me fue muy bien y me ha dado subidón para afrontar bien los Juegos", reconoció Fina, que consiguió el mes pasado en Canadá la plata en la Copa del Mundo de 'snow'.

En ese sentido, la barcelonesa puntualizó que ha "trabajado muchísimo" para llegar al 100% a sus segundos Juegos, tras los de Sochi 2014, donde alcanzó un meritorio diploma tras su sexta posición. "El objetivo era grande y hemos trabajado muchísimo más para llegar a estos bien preparados", explicó en una entrevista a Europa Press.

Preguntada por las opciones de medalla, Fina cree que giran en torno a 5-6 sobre 10. "Espero que 10 (entre risas), pero siendo realistas un 5-6", avisó la 'rider' catalana, que comparte sus entrenamientos con Víctor González, otro de los miembros de la delegación española en estos Juegos.

"Ahora mismo estamos 'Vic' y yo y en las competiciones estamos con otros dos chicos, Ibon (Muguerza) y Óscar (González). Nos levantamos, vamos a entrenar en pistas y luego al gimnasio toda la tarde. Si hay competición cercana entrenamos menos para llegar sin fatiga pero hemos llegado a entrenar desde dos hasta ocho horas diarias", comentó.

Por último, Fina relató su historia tras el accidente de moto en 2009 que le obligó a la amputación posterior de un pie, y cómo el 'snow' le animó a seguir adelante. "El accidente hizo un mal parón en mi vida. Estuve tres años intentando salvar el pie y el deporte me ha ayudado a superar la amputación porque es un momento crítico que tienes que afrontar. El snowboard me ayudó al ver a los compañeros que se quitaban las prótesis y que hacían más vida de la que yo hacía en ese momento, pues me animó muchísimo a seguir", afirmó.

"El único cambio que yo he hecho en competición ha sido la prótesis. La tabla y las botas son las mismas pero es verdad que tengo una prótesis para hacer snowboard y otra para andar", sentenció.