Santacana y Galindo se despiden de PyeongChang con una amarga descalificación en el eslalon

17/03/2018 - 11:19

El esquiador discapacitado visual español Jon Santacana y su guía Miguel Galindo no pudieron despedirse con una sonrisa de su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de PeyongChang (Corea del Sur), después de que fuesen descalificados en la primera manga del eslalon del esquí alpino.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

De este modo, España cierra su participación en la cita, que concluirá este domingo con la Ceremonia de Clausura, con dos metales: la plata del vasco y el aragonés en la supercombinada y el histórico bronce de la catalana Astrid Fina en la modalidad de 'cross' de snowboard. La pareja de esquiadores, que tiene previsto no competir en más Juegos, pone fin con un total de seis preseas juntos (dos oros y cuatro platas), más otras tres del guipuzcoano sin él (un oro y dos bronces), que igualan el récord de nueve de Eric Villalón.

Había esperanzas de que Santacana y Galindo pudiesen aumentar a tres la cosecha de medallas en PyeongChang, después del buen rendimiento que habían dado en el eslalon de la supercombinada y por sus platas tanto en Vancouver 2010 como en Sochi 2014, pero ni siquiera pudieron soñar con ello tras saltarse una puerta al inicio de la prueba y ser descalificados.

"La sensación que me queda es de pena porque sólo hemos durado cuatro puertas en la carrera. El eslalon es así; he sentido que me iba un poco largo en la segunda y tercera puerta, he intentado recuperar un poco línea y me he enganchado. No hay segundas oportunidades en esto, es un error te saca fuera directamente. En general el deporte es cruel y este en concreto también lo es bastante", lamentó el guipuzcoano en declaraciones recogidas por la web de 'LaLiga4Sports'.

Por su parte, Galindo reconoció que el eslalon se les estaba "dando bien" y que podría haber sido "competitivos". "La carrera de hoy nos hubiera podido dar la oportunidad de hacer algo muy grande, pero... La voloración de estos Juegos Paralímpicos tiene que ser muy buena, para nosotros Pyeongchang ha sido un exitazo", confesó.

"Hemos luchado mucho para llegar aquí y ahora intentaremos disfrutar de este último año que nos hemos ganado y poder ir a un Mundial más, pero creo que los dos sabemos que será el punto final. Si me lo hubieran dicho cuando empecé con Jon en esto no me lo hubiera creído, creo que no se puede pedir más". "Llegar a estos a Juegos después de todo lo que hemos pasado y hemos sufrido era un éxito", sentenció el oscense.

El oro en el eslalon fue para la pareja italiana formada por Giacomo Bertagnolli y Fabrizio Casal, que aprovecharon la descalificación en la segunda manga de los eslovacos Miroslav Haraus y Maros Dudik, mejor tiempo en la primera. Los también eslovacos Jakub Krako y Branislav Brozman y los rusos del equipo olímpico Valerii Redkozubov y Evgeny Geroev completaron el podio.