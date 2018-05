Lete: "El deporte femenino ha dado un paso de gigante, pero hay margen de mejora"

3/05/2018 - 16:59

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha afirmado que el deporte femenino "ha dado un paso de gigante en España, pero hay margen de mejora", y reiteró que el Gobierno "no tiene candidatos" en las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Existe una tendencia al alza del deporte femenino en España que ha dado un paso de gigante, pero queda un gran margen de mejora que debe de marcar la pauta de nuestra actuación", dijo en su comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados para responder a preguntas del PSOE y Ciudadanos.

Lete indicó que una de las prioridades del Gobierno es "incrementar la participación de las mujeres en el sistema deportivo de este país". Así, ha recordado que el CSD ha destinado ayudas a la protección social y al fomento del asociacionismo en el fútbol femenino, por un valor de casi 7 millones de euros procedentes del 0,5% de la venta centralizada de los derechos de televisión.

Ha explicado cómo la convocatoria del 1%, que se publicará en próximas fechas, se destinará a ayudas a la protección social de los Deportistas de Alto Nivel y al apoyo a aquellos que participen en competiciones internacionales. De ellas se podrían beneficiar más de 1.500 mujeres.

Además, ha repasado otras medidas adoptadas como la inclusión de partidos de la Liga femenina en la Quiniela, los programas Mujer y Deporte, que se ha incrementado en un 1,3% con respecto al año anterior, quintuplicando su presupuesto desde que se puso en marcha, a través de las Federaciones Deportivas y financiados por el CSD.

A este programa se ha añadido como Acontecimiento de Especial Interés Público el programa 'Universo Mujer', que ha sumado casi 22 millones de euros procedentes de empresas privadas. "Todo esto ha supuesto un empuje fundamental para muchas ligas femeninas como voleibol, fútbol, balonmano, triatlón ... un aporte fundamental para salvaguardar la presencia de las mujeres en el deporte", señaló.

Por último, ha destacado que además de la línea de ayuda de los programas de Mujer y Deporte, existen las destinadas directamente a las mujeres deportistas, que tienen como objetivo facilitar la conciliación entre la vida familiar y deportiva, especialmente para la maternidad y cuidado de hijos, y la de favorecer su preparación formativa para cuando abandonen la práctica del deporte.

"NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA CONTRA LA VIOLENCIA"

Por otro lado, sobre los altercados en el deporte base, Lete ha afirmado que "nada justifica la violencia y mucho menos en el deporte de base". Por este motivo, ha abogado por una labor de prevención que tiene que ver con la educación y la concienciación, "que es tarea de todos".

A este respecto, ha aludido a la colaboración del Gobierno y las Comunidades Autónomas, que se centrará en una labor de prevención, educación y concienciación, ha asegurado que se ha avanzado mucho en la legislación actual.

"Pero no podemos bajar nunca la guardia. Espero que con el nuevo marco jurídico podamos profundizar en medidas legislativas, si fuera necesario, para poder trabajar contra una de las lacras que tiene el deporte", señaló.

Acerca de la situación en el baloncesto, expuso el papel de "apoyo, colaboración y mediación" que el CSD ha jugado en la "compleja problemática" que se vive. El objetivo ha sido, según él, "proteger la competición nacional y a la selección española", así como "los intereses de los baloncestistas españoles".

En este sentido, ha asegurado que el organismo que dirige "hará todo lo que esté en su mano para que el baloncesto español tenga una competición profesional a la altura de lo que este deporte merece". Ha recordado que el baloncesto español es, según el ránking FIBA, la segunda potencia mundial tanto masculina como femenina, segunda en categorías inferiores femeninas, y quinta en categorías inferiores masculinas.

Por último, recordó que la 'Operación Soule', que supuso la detención entonces del ex presidente de la RFEF Ángel María Villar, comenzó en 2016 como consecuencia de una denuncia formulada por el propio CSD y en un proceso en el que actualmente se encuentra personado como acusación particular. "El Consejo no tiene candidatos, ni apoya candidatos, se limita a cumplir lo que establece la ley", apuntó.