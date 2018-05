Roberto Merhi, el expiloto español de Fórmula-1 que no encuentra patrocinadores tras subir al podio en Mónaco

En Mónaco, Merhi subió al podio en F-2 sin lucir ningún patrocinador

El piloto castellonense corrió en Fórmula-1 en el año 2015

Imagen: Web F-2

El pasado sábado 26 de mayo el español Roberto Merhi, expiloto de Fórmula-1, subió al podio del Gran Premio de Mónaco en la categoría de F-2. El piloto castellonense llamó la atención de todos al no mostrar ningún patrocinador sobre su mono completamente negro.

En la Fórmula-1, lo más normal del mundo es tener patrocinador. Es muy habitual ver a los pilotos con sus gorras y monos llenos de anuncios y pegatinas. Dos de los pilotos más reconocibles en este sentido siempre fueron los históricos Ayrton Senna (con patrocinadores como Camel, Honda, GoodYear, Shell) y Michael Schumacher (Marlboro, Vodafone, Bridgestone).

Este pasado fin de semana, el español Roberto Merhi terminó tercero en el GP de Mónaco en F-2. Lo más sorprendente fue verle con un mono totalmente negro y sin publicidad, mientras que el resto de pilotos sí que lucieron patrocinadores, como es normal en este mundillo. Merhi parecía un aficionado más que un piloto.

El siguiente paso de Merhi será encontrar patrocinador, nada fácil en un mundo de tiburones y donde la mayoría de sus perseguidores están subvencionados por millonarios, como es por ejemplo el caso de Sean Gelael, indonesio hijo del dueño de KFC en su país.

Pero de momento, Merhi no tiene prisa. "Hoy en día, o tienes un super-patrocinador o no entras en la dinámica. Los pilotos de Sauber pagan unos 20 o 30 millones por su asiento. Al final del día hay que pensar en que te estás jugando la vida, más que si tienes o no patrocinadores", dijo Merhi en una entrevista a MotorSport.

El objetivo de Merhi de aquí a final de temporada no es otro que hacer un buen campeonato o buenas carreras para que los patrocinadores se fijen en él. De momento, el de Castellón sólo ha subido una vez al podio y marcha en duodécima posición en la general.