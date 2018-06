Màxim Huerta promete "apoyar y amar al deporte" y a los "héroes" y "heroínas"

7/06/2018 - 15:36

El nuevo ministro de Cultura y Deporte recibe la cartera de manos de Méndez de Vigo y promete su "compromiso absoluto"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, ha prometido "apoyar" y "amar al deporte" y a sus "héroes" y "heroínas" en la toma de posesión de su cargo en sustitución de Ínigo Méndez de Vigo, en un acto en el que ha defendido que la cultura "no puede ser de bandos" y ha prometido que intentará continuar "para bien" lo que está en marcha y crear "cosas nuevas con mucha ilusión".

En referencia a los tuits publicados en los que no mostraba su interés en el deporte, Huerta ha admitido que no es una "persona deportista" y que no le gusta practicarlo, pero sí "apoyarlo". En este sentido, ha prometido "apoyar y amar al deporte y a todos los deportistas, ellos y ellas" porque, según ha señalado, "son héroes y heroínas".

Asimismo, y "ante la duda", Huerta ha señalado que ha acudido junto al Rey Felipe VI a despedir a la Selección Española de Fútbol, que viaja a Rusia con motivo del Mundial de fútbol. "Quería dar una despedida a quienes luego pasean la marca España por el mundo, que tienen muy buena imagen y muchísimas ganas", ha dicho Huerta, quien ha asegurado que hay "muchísimos deportes minoritarios a los que pretende apoyar", tanto "femeninos" como "masculinos".

Huerta ha citado al escritor francés André Malraux, ministro de Cultura del país galo durante el Gobierno de Charles De Gaulle, de quien ha recordado sus palabras, con las que señaló que había que permitir a los españoles "cultivar su capacidad de inventar". "La cultura es cultivo y hay que inventar, para que lo disfrutemos todos, la cultura de este país y las culturas de este país". "Con caridad, humildad y responsabilidad acepto este cargo que empiezo a partir de ya", dijo.

Huerta, que durante su discurso llevaba una libreta con el título en francés "hoja de ruta", ha manifestado a los medios tras finalizar sus palabras: "El libro que empiezo hoy es el de la Cultura y el Deporte".

"La cultura no puede ser de bandos, tiene que ser un orgullo de todos. Todos tenemos que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen, de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y los que van a verlos", ha manifestado Huerta durante su discurso durante el acto que ha tenido lugar alrededor de las 13.00 horas en la ahora sede del Ministerio de Cultura y Deporte.

Además, durante sus palabras ha manifestado su orgullo "doble" por la recuperación del Ministerio de Cultura y por que esté "en el mapa del Gobierno". "La cultura es lo que nos representa, somos nosotros, el traje que nos hemos puesto, la música que nos acompaña en el taxi, el museo al que hemos entrado y el aplauso en el campo de deportes al que hemos acudido", ha indicado.

En este acto han estado presentes, entre otros, el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel; el director del Museo del Prado, Miguel Falomir; el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana; el presidente en funciones de la Academia de Cine, Mariano Barroso; el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco; el director general del Teatro Real, Ignacio García Belenguer; o la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde, entre otros.

Para Huerta, este es un día de "emoción, de inseguridades, de vértigos y de muchísima responsabilidad" y, según ha manifestado, su intención es estar en este cargo "con humildad, con ilusión y con el compromiso absoluto, con la cultura y con el deporte".

Huerta, para quien la cultura es un "tesoro", ha agradecido a la gente que ha querido el "cambio" para que España tenga "otra luz y otra luminosidad", y ha señalado que "el futuro no solo se construye de esta manera, sino prestando mucha atención a los creadores y a quienes les gusta la cultura y el deporte", para que puedan acceder "sin dificultades".

"Somos consecuencia de los libros que hemos leído, de las películas que hemos visto, de la cancha en la que nos ponemos forofos. Hoy tengo la oportunidad de devolverle a mi país lo que ha contribuido a ser quien soy. La cultura nos hace más felices a todos", ha apuntado.

MÉNDEZ DE VIGO: "LO VAS A PASAR MUY BIEN"

Por su parte, el ahora exministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado, tras ceder su cartera a Huerta, los tres años "plenos de trabajo y llenos de satisfacciones" al frente de este departamento, y ha agradecido en especial al Rey Felipe VI, a quien ha agradecido su "confianza" y "compromiso", y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, por la "confianza" que depositó en él y por el "privilegio" que le concedió.

Asimismo, ha agradecido a todas las asociaciones culturales porque, según ha indicado, "trabajar con sus responsables ha sido una gran tarea" de la que se siente "muy orgulloso". Respecto al mundo deportivo y el mundo de la tauromaquia, ha afirmado que ha recibido por parte de ellos una respuesta "siempre generosa".

"Ser ministro de Cultura y Deporte es un honor y un privilegio. Huerta: lo vas a pasar muy bien porque España es un país en gran ebullición cultural, con un gran presente y un esplendoroso futuro", ha señalado.