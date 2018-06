ADESP pide no "prejuzgar" a Huerta y ve "buen momento" para una secretaria de Estado para el Deporte

7/06/2018 - 16:22

El presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo, pidió "no prejuzgar" al nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, y aseguró que le gusta que las dos carteras vayan "juntas", al tiempo que aseguró que es "un buen momento" para que una mujer acceda a la cabeza de la Secretaría de Estado para el Deporte.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"La valía se tiene que demostrar cuando uno empieza a trabajar y no hay que prejuzgar. No conozco ningún ministro que tenga que ver con el deporte, hay que acogerle bien. Es una persona con formación y me gusta que vayan juntos Cultura y Deporte", expresó este jueves José Hidalgo en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado.

El dirigente reconoció a que su organización le "gustaría" que la cartera de Deportes estuviese "adjunta en Presidencia o con Turismo". "Pero en Cultura me parece que nos va a dotar de fuerza porque en Educación siempre nos vamos diluyendo", añadió.

"Por su formación, el nuevo ministro ha demostrado que sabe escuchar. Le acogemos con esa ilusión y con la lealtad de trabajar con ese ministro y el siguiente secretario de Estado para el Deporte", subrayó Hidalgo, que solicitará a Huerta "una reunión urgente".

El presidente de ADESP precisamente se autodescartó para este puesto porque está "contento" con un trabajo en la asociación que le "ilusiona", pero sí mostró sus preferencias para el relevo de José Ramón Lete como secretario de Estado para el Deporte. "Es un buen momento para que fuera una mujer por primera vez, sería un buen mensaje", deseó.

Por su parte, Fernando Carpena, vocal de la Junta Directiva del organismo, aseguró que el nuevo ministro cuenta "con un curriculum fraguado a golpe de interés en el mundo de la cultura" que espera que "se traslade al mundo del deporte".

"Al no tener un ministerio, o no estar adjunto a la Presidencia, nos sitúa en un escenario aparentemente mejor. Le deseo toda la suerte a él y a las personas que nombre. Por los hechos nos conoceremos", sentenció el presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN).