El Rey regresa el viernes a Cataluña para la apertura de los Juegos Mediterráneos

Madrid, 19 jun (EFE).- El Rey visitará el próximo viernes Cataluña, por primera vez desde que tomó posesión el Gobierno autonómico de Quim Torra, para presidir en Tarragona la ceremonia de inauguración de los XVIII Juegos Mediterráneos.

Felipe VI presenciará desde el palco del Nou Estadi de la capital tarraconense la inauguración de los Juegos, que comenzará en torno a las 21:00 horas, y no tiene prevista ninguna otra actividad institucional durante su estancia en la ciudad, según han precisado fuentes de la Casa del Rey.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha decidido aún si asistirá a esta ceremonia, porque no desea que la coincidencia con el Rey se convierta en un encuentro "protocolario" con una "sonrisa" y un "apretón de manos" como si no se hubiese producido el discurso del Monarca del pasado 3 de octubre, según ha explicado esta mañana la consellera Elsa Artadi.

Tras la reunión del Ejecutivo autonómico, Artadi ha reconocido que hay debate interno en el Govern sobre la conveniencia de que Torra asista o no a esa inauguración y ha pedido a Felipe VI un giro en su actitud de "amparar" la "violencia" policial del 1-O, para que "recupere el espíritu" mostrado por su padre, el Rey Juan Carlos, en el "respeto a la voluntad del pueblo de Cataluña".

Don Felipe acudió a Tarragona en marzo de 2015 para presidir la constitución del Comité de Honor de los Juegos Mediterráneos, ocasión en la que elogió la colaboración entre las administraciones de Cataluña y el Estado con "unidad y responsabilidad", y regresó en mayo de 2016 para asistir a la presentación oficial de la mascota oficial de esta competición deportiva internacional.

Será la primera visita del Rey a Cataluña desde que el pasado 9 de abril presidió en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, un acto celebrado en el Auditori de la capital catalana, donde estuvo acompañado por el presidente del Tribunal Supremo y el GGPJ, el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado y al que asistió el juez Pablo Llarena.

Felipe VI volverá a esa Comunidad la semana próxima, con la Reina Letizia, para presidir el día 28 la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi), una gala que acogerá el centro de eventos Mas Marroch del Celler de Can Roca, en el municipio de Vilablareix, después de que el ayuntamiento de la capital gerundense denegara el uso de su Auditorio, sede tradicional de esta ceremonia.

Además de presidir la gala, don Felipe y doña Letizia asistirán a las actividades organizadas al día siguiente por la FPdGi para promover el espíritu emprendedor de la juventud, una segunda jornada que en ediciones anteriores también se celebraba en el Auditorio de Girona y que este año tendrá lugar en el Hotel Camiral del municipio de Caldes de Malavella.

El Ayuntamiento de Girona que preside la alcaldesa Marta Madrenas (PDeCAT) declaró en octubre de 2017 a Felipe VI persona "non grata" y a finales del pasado enero denegó el uso del Auditorio a la FPdGi con el argumento de que iba a estar en obras en esas fechas, aunque el grupo del gobierno municipal ya apuntó que "algo tenía que ver" el discurso pronunciado por el Monarca el 3 de octubre.

La decisión de los hermanos Roca de albergar en su centro Mas Marroch la gala de entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona ha recibido críticas respetuosas desde el independentismo, mientras que los gobiernos locales de Vilablareix y de Caldes de Malavella han expresado su rechazo a la presencia del Rey.