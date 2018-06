Pol. depor. El Gobierno dice que el Rey "cumplió con su obligación" y que Torra no representa a toda Cataluña si le veta

22/06/2018 - 14:55

El presidente de la Generalitat acudirá a la inauguración de los JJMM de Tarragona junto a Felipe VI y Pedro Sánchez

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha subrayado este viernes que el Rey Felipe VI "cumplió con su obligación el día que hizo su declaración solemne", en alusión al mensaje del pasado 3 de octubre que el presidente catalán, Quim Torra, esgrime para no volver a invitar a ningún acto al Jefe del Estado.

"Hoy se celebra la apertura de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, un acto institucional que presidirá el Rey, y al que irán Pedro Sánchez y Quim Torra. El Gobierno de España jamás ha hecho política en acontecimientos como éste y nunca la va a hacer. Estamos en un proceso de normalización de la vida democrática y aspiramos a obtener las mismas respuestas", dijo la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

En este sentido, Celaá ha dicho que si la Generalitat no desea volver a invitar a Felipe VI por que no ha pedido "disculpas" por el discurso de octubre "será un problema no para el Rey, que no recibe por ello ningún menoscabo, sino para Cataluña, porque significará que la Generalitat no representa a la totalidad de Cataluña".

"El Rey cumplió con las obligaciones institucionales de la Corona y afirmó el poder de las instituciones españolas. El Gobierno está en el empeño de evitar tensiones y de tender la mano. La fase de denuncia ya la hicimos y ahora es necesario iniciar la cura, el tratamiento. Estamos en un proceso de distensión para iniciar el proceso de diálogo. Con la Constitución en una mano y el diálogo, en la otra", subrayó.

Torra ha anunciado este viernes que acudirá esta noche a la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, a la que irán tanto el Rey como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que no volverá a participar en ningún otro acto convocado por la Casa del Rey.