Rienda: "España es un referente en el deporte y quiero que siga siéndolo"

26/06/2018 - 15:13

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, afirmó que España es un "referente" en el deporte y expresó su deseo porque siga "siéndolo" durante su mandato, y expresó su confianza en la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia "hagan lo que hagan" el próximo domingo en los octavos de final contra Rusia.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Son partido duros, lo vimos ayer que fue luchado, pero son grandes profesionales y hagan lo que hagan son nuestros grandes campeones. ¿Si iré a Rusia? Las agendas están montándose y, afortunadamente, en España hay grandes eventos y coincide con los Juegos Mediterráneos", apuntó sobre su posible viaje a Moscú.

En la toma de posesión de su cargo, María José Rienda apuntó que la aprobación de una nueva Ley del Deporte, el deporte inclusivo y el femenino integrarán parte de los ejes de su política en el Consejo Superior de Deportes. "Hay grandes líneas y, poco a poco, se irán construyendo. Es un cargo que acepto con mucho orgullo y respeto. España es un referente del deporte y queremos seguir siendo referente", manifestó.

La exesquiadora se declaró "muy orgullosa" y dijo sentir "mucha responsabilidad" por asumir la secretaría de Estado para el Deporte. "Es algo que, de chiquitita, no me lo hubiera imaginado. Estar ahora aquí significa que se han logrado muchos avances, pero no solo por mi parte si no por todas las mujeres que me precedieron", agradeció.

Entre algunas de las asignaturas pendientes para la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes está la mejora del Plan ADO. "Ahora tengo una visión sesgada de las cosas. Me hace falta sentarme y ver hasta dónde podemos llegar. El deporte nunca se para, sigue avanzando. Nos hace falta tener campeonatos internacionales. Lo que tengo claro es que daré el máximo para conseguir lo que quiero. Y que el deportista nunca se vea perjudicado", avanzó.