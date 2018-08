La Escuela Municipal de Remo critica que Carmena haya "censurado" este deporte

Madrid, 7 ago (EFE).- La Escuela Municipal de Remo de Madrid Río ha criticado que la alcaldesa, Manuela Carmena, haya "censurado" este deporte tras la decisión de abrir la presa 9 que supone el fin de la actividad de esta escuela municipal y "el exterminio del remo olímpico en la ciudad de Madrid".

Así lo ha indicado la Plataforma en Defensa de la Escuela Municipal de Remo Madrid Río en un comunicado, en el que ha destacado que entienden el "desahucio de la Escuela Municipal" como una "imposición y una decisión política sin criterio científico".

La plataforma ha criticado que la Concejalía de Medio Ambiente no haya aportado "ningún estudio o informe técnico" que "impidiese el proyecto de compatibilidad aprobado en el pleno del Ayuntamiento" de octubre de 2016, ni que las "supuestas filtraciones" en la M-30 "sean consecuencia de la existencia de agua embalsada".

"Las alternativas ofrecidas por el Ayuntamiento el pasado 3 de agosto no reúnen las condiciones de la actual Escuela Municipal" ha sentenciado este plataforma, que advierte que con esto Manuela Carmena se convierte "en la primera alcaldesa que reduce la oferta deportiva en Madrid, en contra del interés general".

Asimismo, ha destacado las "últimas muestras de apoyo" que ha tenido la Escuela Municipal con más de 1.500 firmas manuscritas por parte de los vecinos el pasado mes de julio; con la carta de apoyo de la Federación Española de Remo el día 17 de julio; y con la carta del presidente del COE, Alejandro Blanco Bravo, el 2 de agosto.

"No entendemos que pueda hacerse morir después de tantas décadas y del esfuerzo de varias generaciones la práctica de este deporte olímpico en la capital de España, el Remo español no está completo sin Madrid, el deporte español no es comprensible sin el Remo en esta ciudad", destacaba Blanco Bravo en la misiva.

El pasado día 3 de abril la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, comunicó a la Escuela Municipal de Remo en una reunión que la misma ya no podría entrenar en la presa número 9 del Río Manzanares desde el día 6, es decir, desde ayer.