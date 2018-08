Federación de Remo recalca que Carmena firmó en junio renovación de convenio

Madrid, 7 ago (EFE).- La Federación Madrileña de Remo (FMR) ha recalcado, tras la decisión del Ayuntamiento de abrir hoy la presa 9 que supondrá el fin de la Escuela municipal de Remo de Madrid Río, que la propia alcaldesa Manuela Carmena, que también es concejala de Deportes, "renovó en junio pasado el convenio con la escuela".

De ahí que la FMR "se está asesorando sobre el contenido del convenio de renovación", que fue rubricado por Carmena y el presidente de la federación, Pedro Arévalo, para "ver si hay lugar a posibles reclamaciones y por qué vías", ha dicho a EFE la coordinadora de la Federación, Lorena Rodríguez.

"Creemos que hubo una estrategia para que el desembalse fuera en agosto, pese a la gran acogida que hemos tenido de alumnos, con más de medio centenar que han empezado este deporte en menos de un mes que hemos estado abiertos", tras el llenado que permitió a la escuela retomar la actividad el pasado 9 de julio tras dos años "dando clases en seco" por las obras en la presa, según Rodríguez.

"El Ayuntamiento ha prometido reunirse con nosotros en septiembre, pero ya están quitando el agua antes de darnos una alternativa viable. Nos están desahuciando", añade.

Asegura, además, que hasta el viernes, 3 de agosto, no tuvieron noticia de que hoy empezaba el desembalse: "se lo comunicó la teniente de alcalde Marta Higueras a nuestro presidente Pedro Arévalo y a la Plataforma en Defensa de la escuela en esa reunión, que no figuraba en ninguna de las agendas municipales, y las alternativas que ofrecieron no son viables".

El lago de Casa de Campo, que el Ayuntamiento ofrece para la escuela infantil, no reúne las dimensiones y "está saturado de piragüistas y barcas de recreo", mientras el embalse de Valmayor "lleva dos años sin actividad" tras pasar a manos del Canal de Isabel II, y la Federación "tuvo que sacar de allí" su material, continúa.

Recuerda que en octubre de 2016 el Pleno aprobó las obras por rotura de la presa número 9 del Manzanares, pero "no empezaron hasta enero de 2018 y mientras practicábamos en seco salvo desplazamientos puntuales a pantanos".

A finales de mayo, "nos comunican que hasta julio no empezarían a embalsar por la aparición de nidos que había que preservar, y hasta julio no empezaron a embalsar. Retomamos la actividad y unas cincuenta personas se han apuntado. Ahí empezaron las primeras protestas de ecologistas", asevera.

En estos dos años, "en ningún momento nos comunicaron ningún cambio de opinión ni del ayuntamiento ni de Ecologistas en Acción", sostiene, "hubo falta de previsión y esperaban a ver si desaparecíamos mientras".

La presidenta de la Federación Española de Remo, Asunción Loriente, ha expresado "su apoyo a la FMR al 100%, que también está respaldada por el Comité Olímpico Español (COE). En Madrid siempre se ha remado; es una pena que se vaya a acabar la cantera de ese deporte olímpico en la capital de España".

La FMR registró ayer un escrito a Carmena pidiendo el cese del vaciado del tramo embalsado entre las presas ocho y nueve, donde practican los alumnos de la Escuela, petición que también va dirigida a la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y a la concejala de los distritos Arganzuela y Usera, Rommy Arce.