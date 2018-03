Federer, Djokovic, Del Potro y Nalbandian, en segunda ronda en Australia

AFP 19/01/2009 - 14:47

La primera jornada del Abierto de Australia se saldó este lunes con las victorias más o menos fáciles de favoritos como el serbio Novak Djokovic, vigente campeón, o el suizo Roger Federer, antes de que debute el número uno mundial, el español Rafael Nadal.

En la jornada inaugural del primer torneo de Grand Slam del año, Federer estuvo a punto de perder un set ante Andreas Seppi, Djokovic firmó una victoria poco convincente ante otro italiano, Andrea Stoppini, y los argentinos Juan Martín del Potro y David Nalbandian se clasificaron con distinta suerte.

Federer, número dos mundial, tuvo que levantar una bola de set en la segunda manga para ganar a Seppi por 6-1, 7-6 (7/4), 7-5, evitando perder un set en primera ronda de un torneo de Grand Slam por primera vez desde el Abierto de Estados Unidos de 2003. "Seppi es un rival de cuidado, sólido por ambos lados. Hoy además ha sacado muy bien, lo que me ha complicado las cosas. Creo que he hecho un buen partido pero también tengo que adaptarme a las condiciones, al hecho de jugar de noche, a las pelotas", declaró Federer.

El suizo, ganador del Abierto de Australia en 2004, 2006 y 2007 que busca igualar el récord de catorce victorias en Grand Slam de Pete Sampras, se medirá en segunda ronda al ruso Evgeny Korolev, que ganó al español Carlos Moyà por 6-3, 6-1, 7-6 (9/7).

Djokovic, por su parte, ganó a Stoppini en tres sets por 6-2, 6-3, 7-5 remontando en la tercera manga un 1-4 en contra. "He tenido un comienzo de temporada difícil y no estoy haciendo aún mi mejor tenis. No estoy todavía al máximo pero espero poder volver a sacar un buen resultado aquí", admitía el número tres del mundo, que en lo que va de año perdió de entrada en Brisbane y fue semifinalista en Sídney.

Djokovic, de 21 años, se convirtió en el primer serbio ganador de un torneo de Grand Slam cuando el año pasado se impuso en la final del Abierto de Australia al francés Jo-Wilfried Tsonga después de ganar a Federer, entonces número uno mundial, en semifinales.

Otro favorito que avanzó fue Del Potro, que acaba de auparse hasta el sexto puesto del ranking ATP con su victoria del sábado en Auckland, su quinto título de la ATP. En su estreno, el imparable argentino de 20 años derrotó sin grandes dificultades al alemán Mischa Zverev en tres sets (6-3, 6-4, 6-2).

Nalbandian, décimo favorito, tuvo un debut bastante más doloroso ante el francés Marc Gicquel, que le ganó el segundo set. Después de adjudicarse el sábado el torneo ATP de Sídney, el argentino necesitó dos horas y 32 minutos para derrotar a Gicquel por 6-1, 4-6, 6-2, 6-3.

Aún más complicado fue el debut del español David Ferrer, un maratoniano partido de cinco sets que ganó al alemán Denis Gremelmayr por 6-1, 6-7 (6/8), 6-1, 6-7 (4/7), 6-4 en más de cuatro horas.

Más fácil lo tuvo su compatriota Tommy Robredo, que se deshizo del estadounidense Bobby Reynolds en tres sets por 6-2, 7-5, 6-1.

En cambio, Feliciano López cayó ante el luxemburgués Gilles Muller por 6-3, 7-6 (7/5), 4-6, 4-6, 16-14, y el ex número uno mundial Juan Carlos Ferrero se inclinó por 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 6-2 ante el francés Fabrice Santoro, el jugador de mayor edad en Melbourne desde 1980 a sus 36 años.

En el otro extremo, el australiano Bernard Tomic se convirtió, con 16 años y 103 días, en el tenista más joven que cosecha una victoria en toda la historia del Abierto de Australia, al vencer al italiano Potito Starace por 7-6 (7/5), 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (8/6).

En el tablero femenino, la número uno mundial, la serbia Jelena Jankovic, avanzó sin problemas eliminando a la austriaca Yvonne Meusburger por 6-1, 6-3, mientras su compatriota Ana Ivanovic lo pasó peor para derrotar a la alemana Julia Goerges (7-5, 6-3).

El batallón ruso, con la tercera favorita Dinara Safina al frente, también avanzó sin problemas.