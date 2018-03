Se reabre el caso 'Puerto' en España

AFP 19/01/2009 - 20:48

El caso 'Puerto', un escándalo de dopaje sanguíneo en el ciclismo, vuelve al centro de los debates después de la decisión de un tribunal madrileño de reabrir el caso, se supo este lunes de fuentes judiciales.

En un auto del 12 de enero, la seccion V de la Audiencia provincial de Madrid decidió "estimar los recursos de la Fiscalía, de la abogacía del Estado, de la Unión Ciclista Internacional (UCI), de la Real federacion española de ciclismo, de la agrupacion de los ciclistas profesionales (españoles) y la Agencia mundial antidopaje", declaró a la AFP una fuente judicial.

Basándose en el artículo 361 "del antiguo código penal", el tribunal pidió la reapertura del caso, en el cual resulta particularmente implicado el doctor Eufemiano Fuentes, relacionado al ciclismo y al mundo deportivo en general, estimando que existían indicios de delito contra la salud pública.

El juez de instrucción Antonio Serrano, que había archivado el caso por segunda vez el 29 de septiembre de 2008, retomará ahora el caso. Ahora podrá pedir "mas diligencias" antes de elegir una fecha para un juicio oral o bien archivar el caso por tercera vez, según la misma fuente.

En 2008, el juez de instrucción había archivado el caso con los mismos argumentos con los que se lo cerró por primera vez en marzo del 2007: que no existía ley penal en España que castigara comportamientos respecto al dopaje, en ese momento. Desde entonces, ese vacío jurídico fue llenado con la "ley orgánica 7/2006 del 21 de noviembre de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte". Pero esta ley no puede ser invocada en este caso, porque no es retroactiva.

El juez también se apoyó en un informe del Instituto nacional de toxicología según el cual el nivel de EPO (eritropoyetina) localizada en las bolsas de sangre atribuida a los ciclistas envueltos en el escándalo, no constituían un peligro para la salud.