El Govern ratifica su confianza en quienes gestionaron el incendio de Horta

Barcelona, 19 ene (EFE).- El Govern ha ratificado hoy su confianza "en todas las personas que intervinieron" en la gestión del incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona), según ha asegurado en rueda de prensa el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal.

Nadal ha señalado el apoyo del gobierno catalán a la actuación de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, y de los consellers de Medio Ambiente y de Interior de la Generalitat, en el incendio del pasado julio, en el que murieron cinco bomberos.

"De la sesión de esta mañana no se desprende ninguna asunción de responsabilidades", ha señalado Nadal, quien ha reconocido un "error inicial" del Govern, al atribuir a un rayo la causa del incendio, que ha achacado al informe de los Agentes Rurales.

El conseller ha lamentado que "algún grupo de la oposición intenta hacer sangre donde no correspondería", y ha afirmado que el gobierno catalán no sólo no tiene nada que esconder", sino que "tiene la voluntad estricta de entregar toda la información necesaria a los órganos que lo requieran".

Nadal ha alabado la actuación de los Mossos durante la investigación del incendio, y ha subrayado que "mientras duró el secreto de sumario tenían que informar a los órganos judiciales, y no a sus mandos políticos".

Ha asegurado que, una vez levantado el secreto sumarial, el Govern ha mantenido informados, "con la máxima transparencia", tanto a las familias de los fallecidos como a los sindicatos, y ha asegurado que toda la información procedente del centro de control de Horta de Sant Joan fue entregada a la juez que instruye el caso.