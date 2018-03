Jerry Hall subastará su ropa por una causa benéfica

Londres, 17 may (EFE).- La actriz y modelo tejana Jerry Hall, ex esposa del cantante de los Rolling Stone, Mick Jagger, subastará una selección de su ropa de diseño con el fin de recaudar dinero para una causa benéfica, informa hoy el diario "The Daily Telegraph".

Hall, de 51 años, espera recaudar 30.000 libras (37.500 euros, 60.000 dólares) en una subasta que se celebrará el próximo 10 de junio en el pabellón de Olympia (oeste de Londres).

La modelo, que destinará los fondos a Emmaus, una organización que presta ayuda a las personas sin hogar, ofrecerá al mejor postor 62 lotes.

Uno de los artículos más preciados es el vestido de boda diseñado por Antony Price que lució en su boda con Jagger en 1990 y que podría adjudicarse por hasta 500 libras (625 euros, 1.000 dólares).

También se pondrán en venta un quimono nupcial blanco de seda que el vocalista de los Rolling Stones le regaló a Hall, así como el sensual conjunto que la actriz lució en la obra teatral "Bus Stop" en 1990.

La subastadora Kerry Taylor comentó que las prendas "son muy asequibles" porque Jerry Hall "quiere venderlo todo", y añadió que pueden servirle a aquellas mujeres que se sientan como una "sirena sexy".