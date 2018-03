Los psicólogos aconsejan a las familias no acudir al cementerio de La Almudena

Madrid, 22 ago (EFE).- Los psicólogos del SAMUR Social que están prestando asistencia a las familias de las víctimas del accidente de Barajas les están recomendando hoy que no acudan al cementerio de La Almudena -donde están los cadáveres de los no identificados-, si no son reclamados.

Hasta el momento se han trasladado a La Almudena una decena de personas, pertenecientes a dos familias, una de ellas para hacer gestiones que les han demandado y la otra de forma voluntaria, ha explicado el director de este servicio del Ayuntamiento de Madrid, Darío Pérez.

La recomendación que están trasladando hoy a las familias es que se queden en el Hotel Auditorium hasta que las autoridades judiciales les requieran para algún de tipo de gestión o cuando ya les informen de que se ha completado la identificación del familiar.

En el hotel están recibiendo la información y la asistencia por parte de los psicólogos, que intentan tranquilizarles para que puedan llevar a cabo los pasos necesarios hasta concluir la identificación de sus parientes, ha explicado Pérez.

No obstante, ha añadido, el SAMUR-Protección Civil ha montando esta mañana un hospital de campaña dentro del cementerio por si a lo largo del día alguno de los familiares necesitan asistencia, sanitaria o psicológica.

"La gente está agotada física y emocionalmente, esperando recoger los cuerpos de sus familiares para empezar una nueva fase y poder comenzar la del duelo", ha declarado una de las psicólogas del equipo, Lola Rolle.

Además, ha insistido en la recomendación de que las familias que no han sido llamadas, permanezcan en el hotel y "no estén en este contexto (cementerio) donde la tensión es mayor".

Por su parte, José Jiménez Mediavilla, miembro del SAMUR que ha intervenido en los tres accidentes aéreos más graves ocurridos en Madrid, ha subrayado la profesionalidad de los actuales equipos de emergencias respecto a 1983, cuando se produjo el siniestro de Mejorada del Campo (Madrid) y el choque entre dos aviones en Barajas.