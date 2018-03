Evangélicos ven en el funeral católico un "menosprecio" a los sentimientos de muchos

Madrid, 22 ago (EFE).- La Alianza Evangélica Española considera que la celebración de un funeral "oficial" por las víctimas del accidente de Barajas en la catedral de La Almudena "supone añadir al ya intenso dolor de la tragedia sufrida" un "menosprecio a los sentimientos de muchos de los ya fallecidos y de sus familiares".

"Nos referimos a aquellos que no son católicos confesantes: agnósticos, o de otras confesiones", ha dicho a Efe el portavoz de la AEE, Pedro Tarquis, tras anunciar el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, la celebración de un funeral por las víctimas el próximo 1 de septiembre en la catedral de La Almudena y oficiado por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco.

Aunque Ruiz-Gallardón no ha anunciado el funeral como "oficial", la Alianza Evangélica Española afirma que "si se perpetúa este acto religioso monoconfesional oficial para el conjunto de las víctimas supondría no sólo un monopolio religioso, sino aplastar la dignidad de muchos ciudadanos en un momento de máximo sufrimiento personal".

A los evangélicos, dice Tarquis, un funeral católico les "duele" como una "ofensa a la memoria" de Rubén Santana Mateo, uno de los fallecidos en el terrible accidente.

Rubén Santana, canario residente en Madrid, era miembro junto a su familia desde hacía muchos años de una iglesia bautista de Tres Cantos (Madrid).

"Desde el más profundo respeto a quienes profesen la fe católica, y su derecho a acoger y sobrellevar estos momentos desde su fe, creemos que la imposición a todas las víctimas y a sus familiares de un acto religioso oficial -insiste- contrario a sus creencias más íntimas es una auténtica violación no ya sólo de la laicidad del Estado, que casi sería lo de menos, siendo grave, sino del respeto mínimo que merece la memoria de los fallecidos y sus familiares".

Tarquis ha declarado que "sería de desear que se rectificase esta vía de actuación" y que el acto "oficial" sea, o bien "no religioso", es decir que cada familia pueda acudir "de manera particular a la forma de conmemoración religiosa o no que mejor considere", o bien "pluriconfesional".