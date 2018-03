Un familiar de las víctimas dice que no quiere a políticos a su lado, quiere soluciones

Madrid, 22 ago (EFE).- Javier Núñez, que ha perdido a cuatro familiares en el accidente aéreo de Barajas, ha dicho a las puertas del hotel Auditorium, donde desde hace dos horas la vicepresidenta Teresa Fernández De la Vega se reúne con los allegados de los fallecidos, que no quiere políticos a su lado, sino soluciones.

Muy afectado por la pérdida de dos hijos, un nieto y su nuera, Núñez ha salido a las puertas del hotel, donde se alojan los familiares de las víctimas del accidente aéreo, y ha dicho a los periodistas situados tras un cordón de seguridad: "¡No quiero políticos a mi lado, lo que quiero son soluciones ya que no han solucionado lo que ha pasado!".

"Lo que están diciendo ahí, no lo quiero escuchar porque son mentiras todo, que nos traigan a los nuestros. Yo tengo a mis dos hijos y a mi nieto esperando, llevo tres días esperando y no me dice nadie nada", comentaba el familiar a los periodistas.

Preguntado sobre si la vicepresidenta les había prometido algo durante la reunión, ha respondido: "No ha prometido nada; lo único es que si estamos a gusto, que si estamos a gusto...".

"Cómo va a estar a gusto una persona que tiene ahí una herida que no se le va a curar en la vida", se lamentaba este familiar, que ha señalado que no ha querido escuchar a De la Vega porque "sólo venía a visitarnos".