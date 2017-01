Dastis dice relevará a Trillo como embajador Londres dentro "semanas o meses"

Madrid, 10 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha afirmado hoy que el Gobierno relevará a Federico Trillo como embajador en Londres dentro de "semanas o meses".

Así lo ha puesto de manifiesto el titular de Exteriores en declaraciones a los periodistas al ser preguntado si el Gobierno tiene previsto cesar a Trillo después de que hoy la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, haya anunciado que asume el dictámen del Consejo de Estado que declara la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente aéreo del Yak 42 ocurrido en Turquía en 2003, con Federico Trillo como titular de Defensa.

Dastis ha afirmado que sobre "la suerte del embajador Trillo ya me he pronunciado y no voy a cambiar lo que tenemos previsto".

En este sentido ha confirmado que el relevo de Trillo forma parte de la rotación prevista en numerosas embajadas y "se le cambiará en las próximas semanas o meses".

Ha insistido en que se seguirá el procedimiento previsto y ha precisado que "el próximo viernes en el Consejo de Ministros es difícil que se pueda producir ese cese", porque tiene que seguir todo el procedimiento habitual como la petición de plácet y otras cuestiones.

Dastis ha hecho estas declaraciones antes de acudir a la cena que pone el cierre a las VII jornadas "Spain Investors Day" y tras asistir a los funerales por el fallecimiento del expresidente de Portugal, Mario Suares.

En su discurso ante empresarios y diplomáticos, el titular de Exteriores ha destacado las oportunidades que ofrece España y se ha mostrado convencido en que su futuro es genuino.

Ha dicho que la decisión del Reino Unido de abandonar la UE ofrece "una oportunidad para avanzar hacia la necesidad de una Europa progresivamente reforzada como ámbito de seguridad y estabilidad en su sentido más amplio".

Tras señalar que "en el momento actual, en el que aumentan las dudas sobre el proceso de integración europea y se está produciendo un auge de movimientos xenófobos y euroescépticos que cuestionan nuestro modelo de prosperidad, justicia social y libertades, tenemos que tener claro que el proyecto europeo es imprescindible".

Dastis ha indicado que como en España no hay movimientos xenófobos, ni racistas ni euroescépticos, "estamos en una posición adecuada para hacer propuestas constructivas en la actual redefinición de la UE, que nos ha dado los mejores años de nuestra historia reciente".

Ha afirmado que "el Brexit puede ser el revulsivo que nos está haciendo reaccionar, para evitar nuevas deserciones y que el gran proyecto europeo se hunda".

En este sentido ha asegurado que "España ofrece unas condiciones inmejorables para acoger a aquellas empresas que deban deslocalizarse del Reino Unido".

El titular de Exteriores también ha dicho que en España "superada la interinidad política del último año, podemos contemplar una situación que me atrevo a calificar como muy favorable, tanto por la propia estabilidad política como por la buena marcha de nuestra economía, aunque aún quede mucho por hacer, especialmente en términos de empleo".

En su opinión, las perspectivas son favorables y "el nuevo Gobierno va a continuar con las líneas básicas de reformas".

A la cena han asistido, entre otros, Sebastián Abella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME); Ladislao Azcona, presidente de Estudio de Comunicación; Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación y presidente del Spain Investors Day; y Ramiro Mato, presidente de BNP Paribas España y Portugal. EFE

aam/gcf