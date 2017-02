Carmena ofrece a los circos diálogo sobre la prohibición del uso de animales

Madrid, 13 feb (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha ofrecido a los directivos de la asociación Circos Reunidos abrir "un canal de contactos" de cara a la redacción de la nueva normativa municipal que prevé prohibir la instalación en Madrid de circos con animales salvajes.

Según informan fuentes municipales en un comunicado, la alcaldesa se ha reunido esta mañana con representantes de los circos, molestos porque el Pleno municipal aprobó con los votos a favor de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP elaborar una normativa sobre los derechos de los animales que estudie la prohibición de instalar en la capital circos con animales salvajes.

Los representantes de los circos han asegurado a la alcaldesa que sus actividades con animales están autorizadas por la legislación europea y española.

Asimismo, han resaltado que todos los animales con los que trabajan son nacidos en cautividad y que no están encadenados ni son adiestrados con métodos violentos y se han quejado de que unos 300 Ayuntamientos de España no les permitan actuar en sus términos municipales, han indicado desde el Consistorio madrileño tras la reunión.

La alcaldesa les ha asegurado que la regulación en la que está trabajando el Ayuntamiento "serán escuchadas todas las partes implicadas", para lo cual ha ofrecido a los directivos de la asociación abrir un canal de contactos.

En la reunión, que ha tenido lugar en el palacio de Cibeles, la alcaldesa ha recordado que de momento no se ha aprobado ninguna ordenanza municipal que cambie la situación actual y ha dicho que mientras que esa norma no se cambie "no se impedirá la presencia de circos con animales en Madrid".

En el Pleno de enero, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, aseguró que los técnicos municipales están analizando cómo desarrollar una ordenanza que recoja la "sensibilidad" de la sociedad civil hacia los animales, que -según remarcó- "no nacieron para ser enjaulados".

"Madrid debe seguir siendo una ciudad amiga de los circos y sus profesionales, pero recogiendo el respeto a los derechos básicos de los animales", dijo el edil del gobierno de Manuela Carmena, además de avanzar que la futura normativa tendrá "un tiempo de transición" que permita a los trabajadores del sector adaptarse a las nuevas reglas.