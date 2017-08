Trece muertos y más de 50 heridos en el atentado en la Rambla de Barcelona

Barcelona, 15 ago (EFE).- Un total de 13 personas han fallecido y más de 50 han resultado heridas en el atentado ocurrido hoy en la Rambla de Barcelona, donde una furgoneta ha embestido de forma indiscriminada a los ciudadanos que paseaban por la zona, según ha confirmado el conseller de Interior, Joaquim Forn.

En declaraciones a los periodistas, Forn, que ha comparecido junto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha condenado el ataque y ha remarcado que existen "indicios muy claros" de que se ha tratado de un atentado terrorista, si bien están pendientes de confirmar la identidad de los autores.

El conseller, que ha advertido de que la cifra de víctimas podría aumentar, ha indicado que el dispositivo policial se centra ahora en buscar a los autores del atentado, por lo que ha insistido en recomendar a los barceloneses que permanezcan en sus casas y no se acerquen a la zona de Plaza de Cataluña y las Ramblas, donde se ha producido el ataque.

Forn, que ha evitado dar más detalles sobre el atentado, ha mostrado su preocupación por el tipo de acción perpetrada en el corazón de Barcelona.

En este sentido, ha advertido de que el balance de trece fallecidos y más de cincuenta heridos es todavía provisional, ya que podría aumentar porque entre los heridos hay personas que están graves y porque también podría haber otras personas con lesiones.

El conseller ha insistido en que las fuerzas de seguridad están trabajando para intentar restablecer el orden y que los equipos de emergencia se han centrado en atender a los heridos.

Además, ha reiterado su recomendación para que los barceloneses no salgan de sus casas "si no es estrictamente necesario" y que no se dirijan ni a la plaza de Cataluña ni a la Rambla.

A la reunión del gabinete antiterrorista han asistido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como los consellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carles Mundó y Raül Romeva, entre otros, y mandos de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona.

Puigdemont y varios de los consellers han abandonado pasadas las 19.00 horas el edificio de la conselleria de Interior y se han desplazado al Palau de la Generalitat, donde está previsto que el presidente catalán comparezca próximamente ante la prensa.