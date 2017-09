Miles de personas piden valentía política para prohibir los festejos taurinos

Madrid, 16 sep (EFE).- Miles de personas convocadas por el Partido Animalista Pacma han pedido hoy en Madrid "valentía política" para sacar adelante una ley general de bienestar animal que incluya la prohibición de la tauromaquia y permita "avanzar como este país merece".

Así se ha manifestado en declaraciones a Efe, Silvia Barquero, presidenta de Pacma, quien ha calificado de "incoherencia total que convivan por un lado el Código Penal, que castiga hasta con dos años de cárcel el maltrato animal, y un reglamento taurino que recoge el maltrato a los toros en la fase de la lidia hasta su muerte atroz".

"No entendemos que la ley sólo proteja a una parte de los animales y que no recoja este clamor social que ya reconoce que la tauromaquia es un ejemplo de maltrato animal", ha insistido la portavoz.

Bajo el lema "Misión Abolición", la manifestación ha partido de la Puerta del Sol de Madrid y ha transcurrido de manera pacífica y festiva por el Congreso de los Diputados, el Paseo del Prado y la calle Alcalá, para regresar a Sol, donde se ha leído un manifiesto para "exigir respuesta política a una demanda ciudadana".

Los manifestantes portaban miles de pañuelos verdes para simular un "chupinazo animalista" y pancartas con frases como "la tortura no es cultura", "si torear es arte, el canibalismo es gastronomía" o "donde hay sangre, dolor y tortura jamás habrá arte, valor y cultura".

El pasado mes de mayo, Pacma presentó en el Congreso de los Diputados su propuesta de "Ley Cero" de bienestar animal, con la que instaba a los partidos a elaborar una norma general que agrupase el criterio de las 17 leyes autonómicas.

Más de 150.000 personas han apoyado con su firma esta iniciativa, pero "no ha habido valentía política por parte de ningún grupo parlamentario para proponer el fin de la tauromaquia a nivel legal", una exigencia incluida en el articulado de la ley, ha lamentado Barquero.

En su opinión, "los políticos están haciendo oídos sordos, cuando el futuro corresponde a quienes clamamos por una sociedad avanzada en valores que respete a los animales y les tenga empatía y compasión".

Ha recordado que Pacma estuvo once años "batallando para conseguir acabar con ese icono del maltrato animal que era el Toro de la Vega y ahora ya no hay vuelta atrás", pero "no podemos ir comunidad por comunidad, necesitamos una ley a nivel estatal".

"Tordesillas representa el pasado oscuro de nuestro país del que nos queremos desprender, soñamos con un país en el que se trate bien a los animales y sabemos que hay que seguir luchando, pero con otra estrategia", ha explicado.

Cerca de 60 organizaciones de defensa de los animales han apoyado esta iniciativa, además de rostros conocidos de la cultura, como los actores Sara Sálamo, Dani Rovira, Clara Lago y Alexandra Jiménez o la escritora Rosa Montero.

En declaraciones a Efe, Sara Sálamo ha asegurado que "cada vez somos más los que no entendemos ningún tipo de tortura" y ha argumentado que "la tortura no es cultura, como demuestran las contundentes cifras del turismo cultural frente al turismo taurino".

Para Silvia Barquero, "es bueno que haya rostros conocidos", porque significa que esta reivindicación "ha traspasado el movimiento de defensa de los animales para instalarse en todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura".