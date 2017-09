Se elevan a 30 los muertos en Dominica por el paso del huracán María

Roseau (Dominica), 22 sep (EFE).- Al menos 30 personas han muerto en la isla caribeña de Dominica tras el paso del poderoso huracán María esta semana, confirmó hoy la emisora de radio estatal DBS.

Según dijo el comunicador Garvin Richards, 15 de los 30 muertos fallecieron en Pointe Michel, al sur de Roseau, capital de Dominica.

Richards confirmó la información a través de reportes de equipos de rescate y varias llamadas recibidas a la estación de radio.

El huracán María atravesó Dominica dejando a toda la isla incomunicada, sin luz y sin agua.

Una radioyente dijo además que Pointe Michel estaba "devastada" y que el 90 por ciento de los tejados se perdieron por los fuertes vientos de María de alrededor de 155 millas por hora (249 kilómetros por hora).

"Ya hemos sepultado a cuatro personas y una familia de siete miembros fueron arrastrados por un barranco, de los cuales, encontramos uno. Los enterraremos el martes", sostuvo la residente.

"Todo está destruido en Dominica. Mi casa se fue, todo se ha ido, mi chequera, mi auto. Tengo un hijo y tengo que pensar en él", enfatizó la ciudadana.

Las imágenes aéreas son devastadoras y el país parece una zona de guerra según pudo comprobar Efe.

Los valles y montañas ya no son verdes. Todo es marrón y solo quedan troncos.

Las autoridades no han podido entrar aún a ciertas partes de la capital y hoy los esfuerzos se centraban en despejar la carretera que une el aeropuerto Douglas Charles con la capital.

"El desastre es total", dijo el secretario general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irwin La Rocque, natural de Dominica, a los medios locales.

"He visto imágenes aéreas tomadas y no he visto ni un solo pueblo intacto", dijo a los medios Rocque, quien reveló que su propia casa se vio afectada por el huracán.