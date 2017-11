Uno de cada tres barceloneses comete infracciones de tráfico al desplazarse

Barcelona, 28 nov (EFE).- Uno de cada tres ciudadanos comete infracciones cuando se desplaza por Barcelona, siendo los conductores de coche los que menos cometen y más seguros se sienten y los de moto, los que incumplen más y tienen una mayor tasa de mortalidad, según un estudio presentado hoy por el RACC.

Éstas son algunas de las conclusiones de la Auditoría RACC de Convivencia, presentada hoy en la sede de la empresa por su presidente, Josep Mateu, y el director técnico de la fundación, Lluís Puerto, y que ha estudiado el comportamiento de 15.000 usuarios y analizado la frecuencia de 43 comportamientos irregulares.

No pararse ante las señales de 'stop' es la infracción más extendida, pues la norma no es respetada por el 77 % de los coches, el 92 % de las motos y casi el 95 % de las bicicletas.

El ciclista es el colectivo que más incumple las normas, aunque -según indica el estudio- "en general, no representa un peligro de accidente grave" debido al tipo de infracción y a la menor velocidad a la que circula este vehículo.

Nueve de las once irregularidades que cometen los motociclistas, al contrario, se consideran "muy peligrosas" por el peso de su vehículo y la velocidad que el mismo toma.

Los peatones, por su parte, son los que tienen un comportamiento "más correcto", ya que solo el 21 % se comporta de forma irregular y solo la mitad de sus acciones conllevan un riesgo de accidente grave.

Los coches tienen un comportamiento cambiante según la vía por la que circulan: si bien en la "red básica" sus infracciones no superan el 5 %, en la "red no básica" -que comprende calles secundarias o sin semáforos- éstas alcanzan el 30 %, siendo de nuevo nueve de estos once comportamientos considerados de "peligro grave".

El estudio recoge también que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros cuando se desplazan por Barcelona y que los peatones de más edad y las mujeres en general sienten más inseguridad cuando circulan a pie por la ciudad, mientras que entre los motoristas son los hombres y los jóvenes quienes se sienten de esta manera.

Así, los colectivos que perciben más inseguridad son los motoristas (casi uno de cada cuatro), los peatones de mayor edad (uno de cada cinco) y los ciclistas (uno de cada siete).

Los usuarios de coche y los peatones perciben que los ciclistas y motociclistas son quienes cometen más acciones de riesgo, mientras los motociclistas ven que los ciclistas son los más peligrosos y viceversa.

Para el 73 % de los conductores de vehículos encuestados, el comportamiento de riesgo más habitual entre los peatones es el de cruzar la calle sin prestar atención o mirando el móvil, y la infracción que más realizan los ciclistas según el resto de usuarios (el 55 % de los encuestados) es la de saltarse un semáforo en rojo.

El estudio señala, en este sentido, que "se observa muy poca predisposición a reconocer las infracciones propias y, en cambio, todos los usuarios magnifican las del resto".