El Ayuntamiento realoja a las familias de la Cañada Real en un polideportivo

(Actualiza con declaraciones de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y el jefe del Samur Social, Darío Pérez)

Madrid, 6 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid va a realojar en un polideportivo a las 88 personas que residían en las chabolas de la Cañada Real que han quedado totalmente destruidas en el incendio registrado hoy, según han indicado a Efe fuentes de Emergencias.

En concreto, las personas afectadas, pertenecientes a 21 familias, van a ser trasladadas al polideportivo Cerro Almodóvar, ubicado en el distrito de Villa de Vallecas, que va a ser habilitado con camas y mantas facilitadas por Cruz Roja.

Los afectados que libremente accedan, serán trasladados hasta este "recurso de emergencia" en un autobús habilitado por Samur-Protección Civil.

Por el momento al recurso municipal han acudido 34 personas ya que el resto se han alojado con familiares o con amigos.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al centro deportivo, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha dicho que el traslado al polideportivo es provisional, hasta que se encuentre una solución alternativa, puesto que es "evidente" que las familias que han perdido sus casas no podrán estar en ese polideportivo mucho tiempo.

Por su parte, el jefe del Samur Social, Darío Pérez, ha dicho que ante cualquier situación de emergencia social la primera respuesta es la búsqueda de un cobijo, aunque posteriormente se facilitará a los afectados un alojamiento más estable.

"El lugar en el que están ahora mismo es digno para empezar a trabajar con ellos y que en el medio o largo plazo tengan otras alternativas", ha explicado Darío Pérez, que ha asegurado que se está dando apoyo emocional a las familias, en su mayoría de etnia gitana procedentes de Rumanía.

"Es duro porque independientemente de que sean chabolas son sus pertenencias, se han quedado sus objetos personales y en algunos casos documentación", ha indicado el jefe del Samur.

Un incendio ha calcinado hoy varias infraviviendas del barrio chabolista de la Cañada Real, en Madrid, lo que ha obligado a los bomberos a desalojar a 21 de las familias que residen en el denominado sector 6 -donde se ha originado el fuego-.

Emergencias Madrid ha informado a Efe de que el incendio se ha registrado en una de las chabolas alrededor de las 13.00 horas y se ha propagado por un número indeterminado de viviendas.

El fuego no ha sido intencionado, según han indicado las mismas fuentes, que no obstante indican que aún no se ha determinado la causa del incendio. No ha habido ningún herido.

Precisamente el pasado 27 de noviembre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital sellaron el acuerdo político para realojar a 150 familias del sector 6 de la Cañada Real Galiana, con un presupuesto de 18 millones de euros en dos años.

La Cañada Real, que discurre en torno a la antigua vía pecuaria de la Cañada Real Galiana, entre la ciudad de Madrid y los municipios de Coslada y Rivas, sufre problemas urbanísticos y sociales desde hace más de medio siglo.