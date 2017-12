Veinte familias desalojadas en un incendio en las chabolas de la Cañada Real

Madrid, 6 dic (EFE).- Un incendio ha calcinado hoy varias infraviviendas del barrio chabolista de la Cañada Real, en Madrid, lo que ha obligado a los bomberos a desalojar a 20 de las familias que residen en el denominado sector 6 -donde se ha originado el fuego-, que tendrán que ser realojadas por el Ayuntamiento de Madrid.

Emergencias Madrid ha informado a Efe de que el incendio se ha registrado en una de las chabolas alrededor de las 13.00 horas y se ha propagado por un número indeterminado de viviendas.

Hasta la zona se han dirigido los bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local, además del Samur Social que está atendiendo a las familias, en su mayoría gitanas de origen rumano que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

El fuego no ha sido intencionado, según han indicado las mismas fuentes, que no obstante indican que aún no se ha determinado la causa del incendio. No ha habido ningún herido.

Precisamente el pasado 27 de noviembre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital sellaron el acuerdo político para realojar a 150 familias del sector 6 de la Cañada Real Galiana, con un presupuesto de 18 millones de euros en dos años.

La Cañada Real, que discurre en torno a la antigua vía pecuaria de la Cañada Real Galiana, entre la ciudad de Madrid y los municipios de Coslada y Rivas, sufre problemas urbanísticos y sociales desde hace más de medio siglo. EFE