UGT y CCOO piden más prevención ante el aumento de los accidentes de trabajo

Madrid, 14 dic (EFE).- UGT y CCOO consideran "imprescindible" extender la cultura de la prevención a todas las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, ante el aumento del número de accidentes de trabajo en la región.

La Comunidad de Madrid registró en noviembre un índice de incidencia de accidentes de trabajo del 18,54 por ciento, con 2.666 casos, frente a los 3.272 de la media nacional, según los datos últimos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Ambos sindicatos acogen "positivamente" el descenso del número de víctimas mortales en la Comunidad de Madrid, aunque subrayan que "no se puede ser optimista" ante el incremento de los accidentes graves y leves.

Las dos organizaciones muestran su preocupación por el aumento de los accidentes laborales en todos los sectores de actividad en la región, sobre todo en construcción, el único sector en el que no sólo no han disminuido los accidentes mortales, sino que el número de fallecidos es superior en los primeros once meses de 2017 con respecto al mismo periodo del pasado año.

En un comunicado, CCOO de Madrid insta a la Administración regional a perseguir "de forma implacable" los incumplimientos legislativos por parte de las empresas, llevar la defensa de la salud a los ámbitos administrativo, social y penal y exigir "una investigación ágil y eficaz" de los delitos contra la salud de los trabajadores.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, señala que detrás del aumento de los accidentes de trabajo "está la precariedad y el deterioro del mercado de trabajo que la reforma laboral ha extendido, pero también el escaso o nulo compromiso de algunas empresas con la salud y la seguridad de sus trabajadores".

Mancheño estima que la sociedad no puede permanecer "impasible" ante esta realidad y hace un llamamiento a rechazar "las prácticas empresariales que pongan en peligro la salud y la vida de los trabajadores".

Por su parte, UGT de Madrid subraya en una nota de prensa que hay una relación directa entre el incremento de la siniestralidad laboral y las condiciones de precariedad de un elevado número de trabajadores.

La secretaria de Salud Laboral de UGT de Madrid, Susana Huertas, considera que la cultura de la prevención tiene que ser "una prioridad" para las empresas y los empresarios.

"Es necesario desarrollar los acuerdos firmados entre la Administración y los agentes sociales, sin dilación, y dotar de continuidad a la realización de las actividades preventivas de asesoramiento, formación e información en las empresas para recuperar la conciencia social que logró un descenso de la siniestralidad en tiempos pasados", indica Huertas.