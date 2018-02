Majadahonda registra un terremoto de dos grados en la escala de Richter

Majadahonda, 5 feb (EFE).- La localidad de Majadahonda ha registrado esta madrugada un terremoto de dos grados sobre diez en la escala de Richter según los datos del Instituto Geográfico Nacional en su estación medidora del Valle de los Caídos.

El epicentro del temblor se ha registrado en la zona de la Sacedilla a la 3:21 horas con las coordenadas de latitud 40.4820 y longitud -3.8361, a tres kilómetros de profundidad, según consta en la web de la entidad.

El jefe de servicio de Instituto Geográfico Nacional, José Benito Bravo, ha explicado a Efe que el movimiento ha sido "muy pequeñito" e incluso que algunos aparatos "no lo suelen medir".

"Además al ser de noche los vecinos estaban durmiendo pero depende de lo cerca que estén del centro", ha añadido.

Asimismo, ha detallado que no hay constancia de daños de ningún tipo ya que se han puesto en contacto con la Guardia Civil y la Policía Local.

"Entra dentro de la normalidad", ha apostillado.

En este sentido, ha informado de que España no es una zona de muchos terremotos y menos el centro de la península y este de pequeña magnitud ha sido posible detectarlo gracias a la estación "muy buena" que se encuentra en el Valle de los Caídos. "

El responsable ha recordado que no es el terremoto más grande que se ha producido en Madrid ya que en 2014 Alcorcón sufrió uno de magnitud 3 que puso en alerta a los vecinos.

Sobre posibles repeticiones, ha explicado que "no lo saben en realidad" aunque no se esperan ya que "hay pocos en España y en esa zona menos". "Aunque no se puede poner la mano en el fuego", ha concluido al tiempo que ha añadido que en Guadalajara también se ha sentido este temblor.