Plataforma InfoCircos ve arcaico e inseguro que elefantes viajaran en camión

Toledo, 3 abr (EFE).- La plataforma InfoCircos ha alertado de que el accidente ocurrido ayer en Albacete, en el que falleció un elefante y resultaron heridos otros dos, "pone de relieve una vez más la imposibilidad de garantizar la protección animal ni la seguridad", además de que considera "arcaico" que estos ejemplares viajaran en un camión de circo.

Así lo ha expresado en nota de prensa la coalición formada por las organizaciones FAADA, AnimaNaturalis, ANDA, Born Free Foundation (UK) y AAP Primadomus, que trabaja con el objetivo de acabar con el uso de animales salvajes en el circo y espectáculos similares en España.

A este respecto, ha dicho que "la mayor parte de la sociedad está en contra de la utilización de animales salvajes en los circos", y prueba de ello es que en los últimos tres años cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Galicia y Murcia) han prohibido los circos con animales y más de 470 municipios han hecho lo propio a nivel municipal.

Ha tildado de "arcaico" que los cinco elefantes tuvieran que estar en un camión de circo, algo que -ha añadido- también es "contrario a cualquier medida básica de protección de los animales y de seguridad pública".

La plataforma ha recordado que hace años que la Comisión Europea declaró oficialmente que el Reglamento 1/2005 sobre protección de los animales salvajes durante su transporte no se aplica a los animales de los circos.

Por lo tanto, ha afirmado que "no existe una legislación específica para los animales utilizados en los circos, de manera que el transporte en el que viajaban los elefantes no estaba homologado para trasladar elefantes porque no existe tal homologación", ha alertado.

Además, InfoCircos ha recordado que lleva años avisando del peligro que supone la utilización de animales salvajes en los circos, y ha manifestado que "cualquier persona puede tener un accidente, pero es evidente que las consecuencias de transportar cinco animales del volumen de unos elefantes supone un grave riesgo de seguridad y las consecuencias podían haber sido terribles para los ocupantes de otros vehículos", ha advertido.

Con todo, InfoCircos ha asegurado que se alegra de que el conductor del camión haya salido ileso del accidente, pero ha lamentado que "hechos como este tengan que seguir ocurriendo".