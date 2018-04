Pradilla y Boquiñeni, pendientes de la evolución del Ebro para evacuar

Zaragoza, 13 abr (EFE).- Las administraciones se mantienen a la expectativa de la evolución de la crecida del Ebro tras el paso de la punta por Castejón y Tudela en Navarra antes de tomar la decisión de evacuar las localidades zaragozanas de Pradilla y Boquiñeni, mientras se trabaja en reforzar motas defensivas y aliviaderos en Aragón.

Así lo ha precisado el consejero de Presidencia aragonés, Vicente Guillén, en declaraciones a los medios acompañado del delegado del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde, en el transcurso de una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

Ambos dirigentes han lamentado la primera consecuencia trágica de este temporal de lluvia, la muerte de un pastor de 37 años vecino de Codos cuyo cuerpo ha sido localizado esta mañana después de que ayer fuera arrastrado por la crecida del río Grío cuando trataba de cruzar el cauce con sus ovejas.

Guillén ha informado de que hasta Novillas y Cabañas se han desplazado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), activada ayer, y ha destacado la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la búsqueda del pastor.

"Todo el operativo está preparado en todos los niveles" y con todos los medios máximos que se pueden disponer para afrontar una situación que se prevé "difícil y complicada", ha subrayado el consejero.

Según Guillén, el objetivo es "ir viendo la evolución de los acontecimientos para adoptar las decisiones con tiempo suficiente y con la luz del día", ya que la punta de la crecida no llegará a territorio aragonés hasta las diez de la noche.

Entre los aspectos técnicos, el consejero ha informado de que durante la noche se han llevado a cabo refuerzos de motas de protección de las zonas urbanas, así como trabajos en aliviaderos y se ha procedido a la apertura de una defensa en la margen izquierda de Novillas para aminorar la presión del río.

Guillén ha destacado asimismo la labor de laminación de los embalses de Itoiz y Yesa, que han evitado la llegada al Ebro de un volumen de 600 metros cúbicos por segundo.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón ha hecho hincapié en la importancia de los embalses para evitar estas situaciones y ha asegurado que si se hubiera contado con el pantano de Biscarrués, el río Gállego "no causaría estas afecciones".

Aunque en Zaragoza la avenida, que se espera de carácter extraordinario, no llegará hasta la mañana del domingo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido cerrar ya el Parque del Agua y el Museo del Foro Romano de la plaza del Pilar, suspender el espectáculo "The Hole Zero" instalado en el aparcamiento Norte de la Expo y el mercado ambulante del barrio de la Almozara del domingo y se ha modificado el recorrido del maratón de esa jornada.

Esta tarde el presidente de Aragón, Javier Lambán, se desplazará a Novillas acompañado de su alcalde, José Ayesa, y Vicente Guillén, quien posteriormente recorrerá otras poblaciones vecinas como Boquiñeni y Pradilla.

Además de las crecidas de los ríos en la cuenca del Ebro, el temporal de lluvias ha provocado deslizamientos en las laderas del Puerto de Monrepós en la N-330 que ha abierto profundas grietas en la calzada, lo que ha obligado a cerrar el tránsito por esta vía, principal eje de conexión entre el Pirineo y Zaragoza.