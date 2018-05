Las mujeres transgénero piden no ser juzgadas por su aspecto al buscar trabajo

Barcelona, 30 abr (EFE).- El colectivo de mujeres transgénero de Barcelona y la ONG Médicos del Mundo han lanzado hoy una campaña para pedir a las empresas que las valoren por sus capacidades profesionales y no por su identidad sexual ni su apariencia física.

Con motivo del Día Internacional del Trabajo, que se celebrará mañana, varias mujeres transgénero se han concentrado en el centro de Barcelona para promover la campaña '#estamospreparadasytú?', y han repartido unas postales que ellas mismas han elaborado en diversos comercios de la ciudad condal.

En las postales aparecen fotografías de mujeres transgénero y algunas citas reivindicativas, como la de Jossenka, que dice "califícame y júzgame por mi trabajo, no por una etiqueta".

Asimismo, la ONG Médicos del Mundo de Cataluña, con la participación del colectivo de mujeres transgénero, ha elaborado durante dos años el informe "Sumando miradas a la realidad transgénero en Barcelona", en el que han recogido las demandas formuladas por este colectivo.

Estas demandas están centradas básicamente en cuatro ámbitos "clave": la salud, la prostitución, la transfobia y "el que más les preocupa", la inserción laboral.

Según este informe, todas las mujeres expresan que hay una "actitud poco receptiva" por parte de las empresas a la hora de contratar a mujeres transexuales.

Además, el estudio asegura que las mujeres "relacionan las posibilidades de obtener oportunidades de inserción laboral al hecho de que no se aprecie físicamente que son mujeres transexuales".

"En el momento de la entrevista no hay discriminación, siempre aceptan la entrevista, pero cuando tu DNI no coordina con el físico, ya una ve las caras de la persona que te entrevista, diciéndote que no", ha explicado una miembro del colectivo, Dorian Zenon.

En este mismo sentido, su compañera Melanye Franco ha corroborado sus declaraciones y ha añadido: "la forma de mirarte cambia, ves su expresión, te dicen que ya te llamarán, pero sabes que piensan que no das la talla. Nos encontramos siempre con ese problema".

"Hoy vinimos a alzar nuestra voz para que seamos escuchadas en el ámbito laboral. Somos muy descriminadas a la hora de buscar un trabajo", ha añadido Zenon.

Asimismo, Zenon ha explicado que están capacitadas para ejercer cualquier actividad laboral y cualquier cargo de responsabilidad y ha remarcado: "tenemos que sensibilizar a la comunidad de que somos iguales a todas las mujeres".

En este sentido, Franco ha expresado que quieren concienciar a las pequeñas y grandes empresas para que dentro de sus plantillas integren a chicas transexuales porque están capacitadas "para desempeñar cualquier trabajo", ha remarcado.

El informe también asegura que la discriminación laboral crea precariedad en el colectivo "obligándolas en muchas ocasiones al ejercicio de la prostitución".

Además, en el ámbito de la salud, el estudio, basado en el testimonio de 33 mujeres trans, ha percibido una "falta de formación del personal sanitario de atención primaria sobre el proceso de tránsito" y en la cuestión de la transfobia, el informe asegura que la mayoría de las mujeres participantes "han vivido situaciones de rechazo familiar".