Lavrov rechaza las acusaciones de Holanda y Australia sobre el derribo del vuelo MH17

San Petersburgo (Rusia), 25 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy las acusaciones formuladas por Holanda y Australia sobre la implicación de Rusia en el derribo en julio de 2014 del vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre el territorio del este de Ucrania.

"Ayer conversé con mi colega holandés (Stef Blok). Me comunicó lo que ya es sabido. Le pedí pruebas que confirmen estas afirmaciones. Él no me presentó ninguna prueba", dijo Lavrov a la prensa, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

El Gobierno holandés y australiano responsabilizaron hoy formalmente a Rusia de "participar" en el derribo del vuelo MH17, tras confirmarse este jueves que el misil utilizado pertenecía a una unidad militar rusa.

Lavrov aseguró que "Rusia colabora más que nadie con el equipo de investigación", y señaló que durante la conversación telefónica con Blok le recordó que Moscú "remitió mucha información técnica, incluidas las lecturas de los radares que estaban operativos el día de la tragedia" cerca del lugar del siniestro.

"Hemos respondido a todos los requerimientos de respaldo jurídico de la fiscalía holandesa", agregó.

El jefe de la diplomacia rusa trazó un paralelismo entre las acusaciones de Holanda y Australia y el reciente "caso Skripal", en el que Londres responsabiliza a Moscú de haber envenenado con un agente tóxico en el Reino Unido al exespía ruso Serguéi Skripal y a su hija Yulia.

"Esto recuerda mucho al 'caso Skripal', cuando (los británicos) dijeron que con 'alta probabilidad' fueron los rusos, pero Scotland Yard enseguida informó de que la investigación continúa y de que llevará tiempo", apuntó Lavrov.

El Equipo Conjunto de Investigación (JIT, en inglés), formado después del desastre, confirmó ayer que el sistema de misiles aéreos que derribó el avión malasio pertenecía a una unidad militar rusa, que lo trasladó desde Kursk (Rusia) hasta Donetsk (Ucrania) un mes antes del ataque.

El derribo del avión causó la muerte de 298 personas, en su mayoría holandeses y australianos.

La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, pidió hoy a Rusia que asuma su responsabilidad en el derribo del aparato.