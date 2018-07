Familiares chinos del MH370 rechazan el informe malasio sobre la desaparición

Pekín, 30 jul (EFE).- Familiares de pasajeros chinos del vuelo MH370 rechazaron hoy el informe divulgado por las autoridades de Malasia, al considerar que hay información que permanece oculta por las autoridades de ese país y que los ocupantes siguen vivos.

"Esto es una conspiración política", afirma abiertamente a Efe Zhang Yongli, cuya hija fue uno de los 239 desaparecidos en ese vuelo entre Kuala Lumpur y Pekín, y que se esfumó en 2014 sin que hayan sido encontrados sus restos.

"El informe es sobre el proceso de búsqueda, pero no habla de la gente ni del avión, y no queremos conocer el proceso de búsqueda, solo queremos saber dónde están nuestros familiares", insiste este hombre.

Zhang Meiling, una mujer que perdió a su hija y a su yerno en esa desaparición, coincide en la teoría de la conspiración: "no sabemos qué está escondiendo el Gobierno de Malasia o para quiénes lo hace", asegura a Efe.

"Estoy enfadada con el Gobierno de China porque en más de cuatro años no hay una auténtica información", añade, antes de afirmar su convencimiento de que los desaparecidos están vivos: "por supuesto" recalca.

En esto coincide con Zhang Yongli, quien se muestra seguro de que los pasajeros del avión "deben estar retenidos" y que "esto involucrada a varias partes, no solo a Malasia", por lo que su única petición es que los liberen.

Este hombre señala que los familiares tendrán reuniones con la compañía aérea y con las autoridades malasias el próximo 3 de agosto en Pekín.

También dijo que algunos familiares intentaron manifestarse hoy ante la sede del Ministerio chino de Exteriores, igual que hicieron unos pocos la semana pasada, pero que agentes de policía les interceptaron durante el desplazamiento y se lo impidieron.

Un total de 153 de los 239 ocupantes del avión desaparecido el 8 de marzo de 2014 sobre el océano Índico eran chinos, por lo que los grupos de familiares y el Gobierno de Pekín han tenido siempre una voz importante en este proceso.

El informe divulgado hoy en Malasia no aclara las causas de la desaparición del aparato, un Boeing 777-200, aunque no excluye la participación de terceras personas.

El jefe de la investigación oficial, el malasio Kok Soo Chon, señaló en rueda de prensa en su país que el avión cambió de rumbo de forma manual, pero que no hay pruebas para poder determinar la razón.

"El cambio de rumbo no se debió a anomalías del sistema mecánico. Se hizo de manera manual y no con el piloto automático", por lo que "no podemos excluir la participación de una tercera parte", estimó Kok.

Un portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, destacó hoy en Pekín de forma cauta la cooperación del Gobierno chino con las autoridades malasias en la búsqueda del aparato.

"Siempre hemos seguido de cerca el trabajo relacionado con el proceso de rescate. Esperamos que todas las partes implicadas mantengan una cooperación y comunicación estrechas para asegurar la continuación del trabajo", señaló Geng en este sentido.