Villanueva de la Cañada solicita colaboración ciudadana para evitar incendio

Villanueva de la Cañada, 4 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha solicitado colaboración ciudadana para extremar las precauciones en verano con el objetivo de evitar incendios, más aún durante estos días en plena ola de calor.

Por ello se ruega a los vecinos que no enciendan fuego en el campo; no arrojen cerillas, colillas, cigarros ni tampoco papeles, plástico, vidrios o cualquier tipo de residuos o material combustible; no utilicen maquinaria que pueda provocar chispas y mantengan limpias sus parcelas de desechos y residuos.

Desde el Consistorio se recuerda que está prohibido lanzar cohetes, fuegos artificiales y material pirotécnico, en terrenos forestales y en una franja de 500 metros a su alrededor durante todo el año, indican en una nota.

Durante la época de peligro por alto riesgo de incendios, del 15 de junio al 30 de septiembre, esta prohibición se extiende a todo el término municipal, salvo autorización expresa.

"Este verano además debemos extremar si cabe aún más las precauciones, pues las lluvias de esta primavera han hecho que los pastos estén muy altos y esto, en caso de incendio, favorece su propagación", ha señalado el teniente de alcalde de Villanueva de la Cañada, Enrique Serrano.

El Ayuntamiento pide también a los vecinos que si detectan un fuego lo comuniquen, bien llamando al 112 o bien avisando a los Cuerpos de Seguridad y Emergencias Sanitarias.