Trump promete frenar el "saqueo" de otros países al empleo de EEUU

.... pero tengo una mala noticia para este señor y para todos sus seguidores, de allí o de aquí en Europa, finalmente, a pesar de lo derroteros que ha tomado el asunto, a pesar de todas esas mentes neuróticas, realmente no estamos en 1939 y a pesar que todos estos se notan mucho porque hacen mucho ruido, la mayoría son gente sana y cuando esto es así y lo es, este personaje se arriesga a no terminar ni siquiera el mandato y salir cuanto antes con el rabo entre las patas.... y por favor si Podemos es populismo no llamen a esto también populismo, sean serios, esto no es más que un conato de ultraderecha, nacionalismo, racismo, proteccionismo, militarismo, apología de la violencia y todo eso, como en 1939, pero ahora son muy pocos.