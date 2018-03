Virgilio Zapatero dice que si tuviera ocho años menos intentaría de nuevo ser rector de la UAH

Alcalá de Henares, 19 ene (EFE).- El rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Virgilio Zapatero, se despide de "una de las etapas más hermosas" de su vida, convencido de que "si tuviera ocho años menos" optaría de nuevo al cargo y con el deseo de que lo recuerden, simplemente, como "un amigo, un profesor que intentó hacerlo bien".

Coincidiendo con la convocatoria oficial de las elecciones a rector de la universidad alcalaína, que se celebrarán el próximo mes de marzo, el ex ministro de Relaciones con las Cortes, ha detallado en una entrevista con Efe sus últimas impresiones, tras dirigir la "cisneriana" durante ocho años.

Un periodo que, según Zapatero, es "suficiente" para desarrollar un proyecto al frente de una universidad, por lo que fue él mismo quién propuso que la UAH estableciera dos mandatos sucesivos de cuatro años como el tiempo máximo que una persona puede ocupar el cargo de rector.

Es esa, junto con el hecho de tener "ocho años más", la única razón por la que, según ha manifestado Zapatero, no opta a la reelección, algo que corrobora un rotundo "no, la verdad es que no", al responder a si le apetecía ya un cambio en su carrera profesional.

"Inicialmente siempre pensé que podía haber estado un par de años más o tres más como rector y haber terminado algunas cosas que hay todavía en marcha, pero bueno, la limitación es la limitación de mandatos y ya está", ha manifestado el rector al respecto.

Eso sí, ha continuado, "si yo tuviera ocho años menos me hubiera vuelto a presentar pero es que tengo ya 63 años, una edad que creo yo que para rector, estoy un poquito..."

Echando la vista atrás, Zapatero recuerda sus dos mandatos dirigiendo la UAH como "una de las etapas más hermosas" de su vida, uno de los trabajos que ha hecho "con más satisfacción y al mismo tiempo dedicándole más tiempo".

Y es que, a pesar de llevarle "prácticamente todas las horas del día durante ocho años, ha sido muy satisfactorio", según sus propias palabras.

Desde que el 14 de noviembre de 2002 fuera nombrado rector de la UAH, para Zapatero, sin lugar a dudas, el "peor día fue el 11-M, el día más triste y trágico".

En cambio, desde el punto de vista académico, asegura no recordar "un peor día" dada su "gran capacidad para olvidar lo malo" y quedarse solo con los aspectos positivos de su vida.

"El mejor día fue cuando mi hija me dijo que iba a tener un niño y el segundo mejor día cuando mi hijo me dijo que iba a tener un hijo", ha añadido riéndose.

A nivel personal, ha asegurado que esta etapa lo ha enriquecido "muchísimo" porque ha tenido la oportunidad de "conocer a personas excepcionales como investigadores, a profesores de una calidad excepcional como docentes y, sobre todo, a personas" a las que desde ahora le liga "una relación de reconocimiento y afecto".

Desde el punto de vista profesional, Zapatero, miembro de las Cortes Constituyentes y ministro de Relaciones con las Cortes entre 1986 y 1993, ha aseverado que "de todas las cosas" que ha hecho en su vida profesional "tal vez esta sea la más complicada".

"Dirigir una universidad no es fácil porque es una comunidad de personas muy preparadas, con un gran conocimiento y, por lo tanto, muy críticas, lo cual te obliga a ser especialmente cuidadoso en las decisiones que tomas porque estás sujeto a la crítica permanente, legítima y además correcta de tus colegas", ha añadido.

En cuanto a esas críticas, el todavía rector de la UAH ha señalado que "posiblemente todas eran bien merecidas" y, aunque no le ha afectado ninguna porque "todas estaban hechas desde la perspectiva de mejorar el funcionamiento de la universidad", ha procurado "hacerles caso" en la medida que ha sabido y podido.

Por otra parte, Zapatero ha destacado que, aunque "obviamente" va a votar a uno de los candidatos a rector, se va a mantener "absolutamente imparcial en este proceso electoral".

"Cualquiera de los candidatos tiene condiciones para ser un gran rector de esta universidad, no necesitan ni el apoyo ni la influencia del equipo rectoral. Además, el equipo rectoral debe mantenerse imparcial, que sea la propia comunidad la que se pronuncie", ha manifestado convencido.

Respecto a su futuro, Zapatero, que pasará a ocupar una de las vicepresidencias de Caja Madrid, ha manifestado que seguirá siendo profesor de la UAH y que "desde el primer día" se pondrá a las órdenes del nuevo rector.

"Yo estaré a su disposición para lo que él quiera, si es que algo necesita de mí o de mi experiencia o de mis relaciones, mis contactos son del próximo rector", ha añadido.

Por último, Zapatero, que no ha confirmado si abandonará el cargo de rector para marcharse a Caja Madrid antes de que sea elegido su sucesor, ha señalado que le gustaría que se le recordara como "un amigo, un profesor que intentó hacerlo bien. Punto".