Gabilondo aboga por un pacto educativo que sea también social y territorial

Toledo, 30 ene (EFE).- El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha abogado hoy por un pacto educativo,pero ha advertido que no debe de ser solo político, sino de toda la sociedad y también territorial, porque la educación está transferida a las comunidades autónomas.

Gabilondo, que ha participado en la inauguración del V Postgrado Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial y el IV Postgrado iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha dicho que el pacto educativo es necesario y ha confiado en que "nazca de una convicción, no simplemente de una necesidad estratégica.

A preguntas de los periodistas, ha considerado que "tiene que ser para empezar un pacto social, no tiene que ser un pacto político, no debe ser solo un pacto entre partidos políticos".

Debe de ser también "un pacto de toda la sociedad que debe incluir a la comunidad educativa, desde luego a los profesores, maestros, maestras, agentes sociales, familias", ha añadido.

"Por eso, empecemos por hacer un pacto social que sea también un pacto político, un pacto de Estado social y político", ha sugerido Gabilondo, que ha agregado que además tiene que ser un pacto territorial, porque hay que tener en cuenta que la educación está transferida también a las comunidades autónomas".

"No habrá pacto educativo si no es pacto social y territorial", ha sentenciado Gabilondo, que ha señalado que hay un clima para el pacto, pero "sobre todo hay una demanda social de tal calibre, que será difícil no dar una respuesta consistente".

Pero ha avisado: "Un pacto no es solo la adhesión a un escrito, sino que hay que trabajar mucho, muy cerca", y ha insistido en que "no habrá cambio en la educación sin contar con la comunidad educativa".