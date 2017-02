Director de PISA: Hay que diseñar los deberes para no hacerlos con los padres

Madrid, 11 feb (EFE).- Los deberes juegan un rol importante en la educación pero el problema en España es que son difíciles, no son creativos, y el alumno tiene que hacerlos con los padres, lo que supone una pérdida de tiempo para todos.

Es la opinión del director de Educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y principal responsable del informe PISA, el alemán Andreas Schleicher, que en una entrevista con EFE considera también que en nuestro país ha habido demasiadas leyes y pocos cambios o que hay un camino mejor para invertir la energía y ver cómo evolucionan las cosas que hacer una huelga.

PREGUNTA: España ha tenido siete leyes en pocas décadas. ¿Cree que es bueno para el sistema educativo?

RESPUESTA: Tuvisteis demasiadas leyes y muy pocos cambios. La ley puede ser el inicio de un cambio, pero nunca es el fin. El trabajo duro empieza entonces, cambiar la mentalidad y el comportamiento en la clase, las dinámicas entre estudiantes y profesores o conseguir un ambiente más abierto en los docentes para que colaboren entre ellos.

Una ley puede ser una especie de marco, pero España necesita prestar más atención a los cambios de las prácticas actuales y en la organización del trabajo.

Los profesores tienen que trabajar en una cultura más colaborativa, y que haya más transparencia y abertura en el sistema. Si comparo a España con los sistemas educativos más avanzados, esa es la diferencia.

P: ¿Invertir más o menos dinero en educación influye siempre en los resultados?

R: El dinero que gastas en educación es importante. Pero, realmente, ¿cómo inviertes tus recursos? Doy un ejemplo: si eres profesor en España, te pagan por dar clase en el aula y estarás la mayoría del tiempo enseñando en ella, pero si eres profesor en China, tendrás la mitad de horas de enseñar pero trabajarás más pues pasas más tiempo trabajando con los padres, con los alumnos y con tus compañeros profesores.

Los estudiantes y los profesores son más o menos iguales, pero el modo en el que inviertes los recursos es muy diferente.

Otro ejemplo: si vienes de una familia desafortunada en España, lo más probable es que tengas un profesor menos cualificado, los recursos educativos más pobres y la educación sea peor para ti. Si eres de Finlandia y vienes de una familia desafortunada, te van a dar el mejor profesor y los mejores recursos educativos porque saben que puede marcarte la diferencia.

Quizá España necesite más atención en marcar sus prioridades en vez de gastar más o menos una cantidad de dinero.

P: En España parece que se estudia memorizando más que en otros países. ¿Es bueno o malo?

R: Una cosa está muy clara, ya no vamos a ver a la gente simplemente por lo que sabe pues Google lo sabe todo. En el mundo moderno vamos a ver a la gente por lo que puede hacer.

En Ciencias es importante que tú sepas Biología, Física o Química, pero es mucho más importante que pienses como un científico. La educación española tiene que ayudar a los estudiantes a pensar como un científico y conectar distintos campos del estudio y los profesores tienen que colaborar entre ellos, el de Historia con el de Matemáticas o el de Ciencias con el de Deporte.

P: Los informes internacionales parecen reflejar que el alumno español dedica más horas a los deberes que los de otros países que obtienen mejores resultados. ¿Cuál es el problema?

R: En las clases españolas hay muchas directrices del profesor, el estudiante simplemente se sienta y le escucha, y si quieres realmente que los estudiantes se conviertan en aprendices independientes, que aprendan por ellos mismos, los deberes son siempre importantes.

El problema en España es que los deberes son difíciles y solo pueden hacerlos con los padres.

Estas tareas deben ser diseñadas para que los alumnos puedan hacerlos y no tengan que ser ayudados por sus padres, que es una pérdida de tiempo para ellos, y no sirve a los estudiantes.

Usando el tiempo de manera productiva, los estudiantes españoles no harían más deberes que en otros países.

Un profesor de Ciencias puede dar en clase los conceptos como la gravedad, y luego para casa pedir al alumno que haga algunos experimentos, exploren, así los deberes pueden complementar y no sustituir las horas en el colegio.

No porque no haya terminado mi lección en clase tengo que hacerla en casa. Ese no es una buena manera de hacer deberes, hay que hacer las cosas de forma diferente para mejorar el aprendizaje independiente.

P: ¿Por qué existen diferencias de género en España a la hora de sacar mejores notas en Matemáticas o Ciencias?

R: No es un tema de educación sino sobre cómo lo afronta la sociedad, y en otros países pasa igual.

En realidad, cuando miras el alcance cognitivo no veo diferencias significativas entre chicas y chicos, solo una pequeña diferencia.

Pero si tienes un hijo y una hija en España y tienen las mismas notas en Ciencias, los padres esperan cinco veces más que su hijo se convierta en ingeniero a que lo haga la hija.

P: El 9 de marzo está convocada una huelga educativa -de asociaciones y sindicato de estudiantes, padres y docentes de la Escuela Pública-. ¿Qué opina de este tipo de protestas?

R: Los estudiantes y los profesores pueden hacer muchas cosas para ayudar a mejorar la educación y no estoy seguro de que las huelgas...

La huelga no hace cosas y necesitamos que la gente haga cosas. Los estudiantes deberían tener que mejorar el aprendizaje y los profesores tienen que hacer la profesión más fuerte.

Creo que hay un camino mejor para invertir tu energía y ver cómo realmente evolucionan las cosas.