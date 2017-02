El chavismo festeja sus logros y la oposición renueva las críticas en el Día de la Juventud

Caracas, 12 feb (EFE).- Simpatizantes y detractores del gobierno de Nicolás Maduro se movilizaron hoy en Venezuela para conmemorar el Día de la Juventud, una fecha que sirvió para que los chavistas festejaran sus "conquistas" y que los opositores renovaran su intención de poner fin a la "dictadura".

Una vez más la capital venezolana fue tomada por dos movilizaciones políticas que estuvieron marcadas por sus diferencias en cuanto a las consignas, propósitos, destinos y al número de participantes, que este domingo fue superior para quienes apoyaban a Maduro.

Miles de jóvenes chavistas, provenientes de varias partes de Venezuela, recorrieron seis kilómetros del centro y oeste de Caracas -cargados con banderas y pancartas- y llegaron hasta el palacio presidencial de Miraflores donde fueron saludados por el jefe de Estado durante su programa semanal de televisión.

Maduro explicó que esta actividad se hacía "en conmemoración de la batalla de La Victoria y de la juventud patriótica", y animó a celebrar a sus simpatizantes, casi todos vestidos de rojo -el color del chavismo- o con uniformes escolares.

Esta movilización contó con música durante las seis horas que duró y estuvo repleta de mensajes en defensa de la llamada revolución bolivariana.

El diputado chavista Darío Vivas recordó, a su modo, la multitudinaria marcha opositora del 12 de febrero de 2014 que acabó con tres muertos, varios heridos y el encarcelamiento de dirigentes del antichavismo como Leopoldo López, condenado luego a casi 14 años de prisión.

"Mandar un mensaje de paz, de convivencia, que no se repitan las 'guarimbas' (protestas) de 2014, los 43 muertos, la violencia criminal de la política de la derecha criminal", expresó Vivas.

La oposición, por su parte, concentró a cientos de manifestantes en el este de Caracas bajo la dirección del "Movimiento Estudiantil" y de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV).

"Estamos reivindicando esta lucha aquí en Caracas y en todo el país con movilizaciones, demostrando que Venezuela no está callada, no está en la sumisión, no está en la desesperanza, sino que está en pie de lucha por la democracia y la libertad", dijo a los periodistas el presidente de la FCU-UCV, Hasler Iglesias.

El dirigente estudiantil aseguró que esta movilización marca el inicio de "una nueva etapa de lucha" pues, aseguró, los estudiantes seguirán manifestándose en las calles "con valentía en una situación en la que el Gobierno quiere que Venezuela esté en silencio, esté ocupada en los problemas del día a día".

"El pueblo de Venezuela va a derrotar a una dictadura que dice tener todo el poder pero que perdió el apoyo del pueblo", prosiguió.

A esta manifestación se unieron Yaneth Díaz y Roberto Redman, madre y padre, respectivamente, de dos de los tres muertos en "La Salida", la marcha convocada por López, por el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma (actualmente bajo arresto domiciliario), y la exdiputada María Corina Machado, inhabilitada políticamente.

La marcha de la oposición recorrió una importante autopista caraqueña y finalizó en una iglesia donde se ofició una misa en memoria de los "caídos" hace tres años.

A través de Twitter, los partidos Voluntad Popular (VP), fundado por López, y Primero Justicia (PJ), en el que militan el presidente del Parlamento, Julio Borges, y el ex candidato presidencial Henrique Capriles, difundieron fotografías que daban cuenta de pequeñas manifestaciones en algunas ciudades del interior del país.

Una de ellas estuvo encabezada por el diputado opositor Juan Requesens y tuvo lugar en el aeropuerto Simón Bolívar, que sirve a Caracas, donde protestaron por la migración "masiva" de jóvenes venezolanos que, aseguraron, "huyen" del país por la grave crisis económica.

El Día de la Juventud conmemora en Venezuela la Batalla de La Victoria, ocurrida el 12 de febrero de 1814 en el céntrico estado Aragua y que fue ganada por el venezolano José Félix Ribas junto a jóvenes del Seminario y de la Universidad de Caracas, en medio de la lucha por la independencia contra el imperio español.